Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу

2 мая 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны проходят судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Адвокат стороны потерпевших Дамир Ишмаметов заявил, что у него не осталось сомнений в виновности подсудимых, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Дамир Ишмаметов первым делом отметил, что подписывается под каждым словом гособвинителя и своих коллег.

"Бишимбаев вину в содеянном признал частично: в части причинения смерти Нукеновой по неосторожности в результате причинения тяжкого вреда здоровью. Второй фигурант уголовного дела не признал вину в полном объеме. Байжанов на вопрос суда о том, как он признает вину, сообщил, что не знает, совершено ли им преступление. Преступление Байжановым совершено в той части, что он укрывал убийство, которое совершил Бишимбаев", – сказал адвокат.

Он также подчеркнул, что Байжанову необходимо было иметь хоть каплю сочувствия, сострадания и человечности, чтобы немедленно вызвать скорую помощь, но этого сделано не было.

"Более того, ближе к обеденному времени, когда Нукенова перестала показывать признаки жизни, Байжанов стал рьяно заметать следы: удалил все видеозаписи, приостановил видеозапись, повез телефон по локациям Нукеновой, куда она ходила при жизни, привез вещи. Для чего это делалось по указанию Бишимбаева? Как гласит идиома – дьявол кроется в деталях. Я также солидарен с мнением гособвинителя, что это делалось только с одной целью – вывезти труп Нукеновой, скрыть его и следы преступления. Как говорится в народе, нет тела – нет уголовного дела, а потом ходи и доказывай, что было совершенно убийство", – продолжил Дамир Ишмаметов.

Ишмаметов заявил, что у него не осталось и капли сомнения в виновности Байжанова в укрывательстве особо тяжкого преступления.

"Позиция защиты Бишимбаева строится на том, что именно Нукенова вынудила его совершить преступление. (...) В день задержания Бишимбаева была сделана видеозапись сотрудниками полиции на видеожетон, где мы видели, как ему разъяснялось право на молчание. Бишимбаев на вопрос сотрудников четко ответил, что это он избил Нукенову. Избивать начал ночью, а закончил только утром, бил и в машине, как руками, так и ногами", – дополнил он.

Адвокат также напомнил, что Бишимбаев говорил, что скандал спровоцировала Нукенова, но в обнаруженных 27 видео на телефоне подсудимого видно, что он выбивал слова признания в том, что она не делала.

"Я проанализировал ту видеозапись, где Бишимбаев монотонным голосом за чуть более чем 20 минут 175 раз произносит одну и ту же фразу. (...) Также обращу внимание на видео, где отчетливо видно, как Бишимбаев бьет Нукенову ногой, и видны капли крови. На следующей записи Бишимбаев говорит: скажи правду, я больше тебя не трону. О чем это говорит? О том, что Бишимбаев в перерывах (между съемкой видео – Прим. автора) наносил телесные повреждения Нукеновой, чтобы подавить ее сопротивление, и чтобы она сказала слова, которые он требовал. На другой записи мы слышим диалог Нукеновой и Бишимбаева, где Нукенова, демонстрируя в экран окровавленную рубашку, говорит, что это будет уликой. На следующем видео Нукенова говорит: будешь сидеть, сидеть будешь минимум 10 лет", – озвучил адвокат стороны потерпевших.

Дамир Ишмаметов подчеркнул, что показания Бишимбаева полностью идут вразрез видеозаписям, которые были просмотрены в ходе судебного заседания.

"У меня, как у представителя потерпевшей стороны, не осталось сомнений в виновности подсудимых. В части доказанности вам представлены видеозаписи, совершенные в канун убийства. Пытался ли Байжанов скрыть следы преступления, тут тоже все очевидно", – завершил он.

Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости. Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами.

На предыдущем заседании, которое прошло 29 апреля 2024 года, судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева не начались в положенный срок – подсудимые не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. В итоге вместо 10:00 прения перенесли на 14:30. Вернувшись с перерыва, гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.