Данных о пострадавших в Японии казахстанцах нет - МИД

Консул Казахстана находится на связи с кризисным штабом - Смадияров.

Данных о пострадавших в Японии казахстанцах при землетрясении нет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров, передает Zakon.kz.

"Данных о казахстанцах, пострадавших во время землетрясения в Японии, не поступало. Консул Казахстана находится на связи с кризисным штабом, созданным при Канцелярии премьер-министра Японии", - отметил он.

Три человека погибли в результате землетрясения, которое произошло в понедельник на юго-западе главного японского острова Хонсю. Число пострадавших превысило 200 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!