Данных о пострадавших в Японии казахстанцах нет - МИД
Консул Казахстана находится на связи с кризисным штабом - Смадияров.
Фото : 24.kz18 июня 2018, 11:57
Данных о пострадавших в Японии казахстанцах при землетрясении нет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров, передает Zakon.kz.
"Данных о казахстанцах, пострадавших во время землетрясения в Японии, не поступало. Консул Казахстана находится на связи с кризисным штабом, созданным при Канцелярии премьер-министра Японии", - отметил он.
Три человека погибли в результате землетрясения, которое произошло в понедельник на юго-западе главного японского острова Хонсю. Число пострадавших превысило 200 человек.
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