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Курс биткоина снова начал падать 

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото : Medium18 июня 2018, 15:42

Биткоин (bitcoin) в понедельник дешевеет и торгуется на уровне в 6,4 тысячи долларов на фоне негативных новостей на крипторынке, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 14.15 по времени Астаны биткоин дешевел на 1,33%, до 6,48 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 1,54%, до 6,427 тысячи долларов, на OKEx — на 1,63%, до 6,426 тысячи.

При этом альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 1,47%, до 497,13 доллара, Ripple — на 3%, до 0,52 доллара, Bitcoin Cash — на 2,26%, до 839,62 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 276,62 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

Инвесторы отыгрывают отказ компании Western Union работать с криптовалютами. Об этом глава компании Хикмет Эрсет сообщил во время своего выступления в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Кроме того, на котировках продолжают сказываться новости о хакерской атаке на южнокорейскую криптобиржу Coinrail. Потери биржи — около 30% активов — составят примерно 37 миллионов долларов.


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