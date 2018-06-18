Задержан бывший премьер-министр Кыргызстана

Бывший глава кабмина подозревается в коррупции.

Задержан экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщила Sputnik Кыргызстан пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

По информации ГКНБ, бывший глава кабмина обвиняется в соучастии в преступлении и коррупции. Он водворен в изолятор временного содержания ГКНБ. Ведется следствие.

Парламент весной заслушал отчет временной депутатской комиссии о рациональности использования кредита на модернизацию ТЭЦ и причинах аварии на теплоэлектроцентрали. На заседание пригласили также бывших премьер-министров и глав энергоотрасли.

Позже по делу о модернизации ТЭЦ были арестованы ряд бывших высокопоставленных лиц, в том числе бывший премьер Сапар Исаков, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и другие энергетики. Они также обвиняются в коррупции.

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