Александр Винокуров и Кумар Аксакалов на велосипедах проехались по Петропавловску

Участники соревнования прошли маршрут в длиной 5 километров.

Олимпийский чемпион Александр Винокуров и аким СКО Кумар Аксакалов приняли участие в велопробеге «Кызылжар-2018». Также в соревновании принимали участие профессиональные и молодые велогонщики, госслужащие, бизнесмены и жители города, передает Zakon.kz.

Перед стартом Александр Винокуров и Кумар Аксакалов дали напутствие участникам велопробега.

«Если кто из вас станет олимпийским чемпионом, то это будет класс. Тренируйтесь, ставьте цели. Идите вперед и на моем примере добивайтесь всего. Невозможное возможно»,- сказал победитель Олимпиады в Лондоне.

Участники соревнования прошли маршрут в длиной 5 километров. После окончания велопробега гонщикам вручили памятные медали.

Велопробег стал завершающим аккордом международной велогонки «Кызылжар-2018» на призы Александра Винокурова которая впервые проходила в СКО. На старт вышли профессиональные велогонщики из Казахстана и ближнего зарубежья, таких как, Россия и Узбекистан. Кумар Аксакалов отметил, что многодневная велогонка станет традиционным и будет проводиться ежегодно.

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