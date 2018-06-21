Аким СКО и губернатор Омской области договорились о реализации совместных проектов

Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что СКО - надежный и проверенный временем партнер.

Северо-Казахстанскую область с официальным визитом посетила делегация Омской области во главе с губернатором региона Александром Бурковым. В ходе двусторонних переговоров Кумар Аксакалов и Александр Бурков договорились о создании совместного завода в СКО по производству посевной и почвообрабатывающей техники, сообщает zakon.kz.

С участием первых руководителей двух приграничных областей состоялось совещание, на котором обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества. Открывая встречу, Кумар Аксакалов и Александр Бурков отметили, два приграничных региона связывают давние прочные отношения в различных сферах деятельности. Кумар Аксакалов рассказал о развитии отраслей экономики области. Большой потенциал у нас в машиностроении, промышленности, АПК, развивается туризм. Аким области подчеркнул, для потенциальных инвесторов обеспечен благоприятный климат для работы и пригласил омских бизнесменов для реализации проектов в СКО.

Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что СКО - надежный и проверенный временем партнер. Сельское хозяйство, пищевая промышленность – много сфер, где уже реализуются совместные проекты, и не исключено, что после этой встречи, их станет в разы больше, - сказал он. Российский коллега попросил руководство СКО оказать поддержку в реализации нескольких проектов.

«Мы бы хотели, чтобы Вы помогли нам создать на вашей территории производство посевной и почвообрабатывающей техники. Сейчас идет поиск земельных участков. Также компания ООО «Сибзавод Агро» планирует открыть в СКО завод по модернизации и капремонту тракторов старой серии и новой сборки. Нам необходим здесь надежный партнер», - подчеркнул Александр Бурков.

Проекты аким СКО Кумар Аксакалов назвал интересными, нужными и заверил, помощь будет оказана. В фокусе внимания межрегионального сотрудничества - зеленые технологии.

Еще один немаловажный вопрос – упрощение процессов пересечения российско-казахстанской границы. Аким СКО считает, работу в этом направлении необходимо автоматизировать.

«Мы знаем, что в летний период на границе собираются большие очереди. Люди стоят по 5-6 часов. Есть неудобства, конечно. Надо эти процессы автоматизировать, чтобы в течение 15 минут пропускать людей через границу. Давайте мы с вами этот вопрос, коллеги, проработаем. Мы готовы обсудить его с пограничной службой Казахстана. Сейчас век цифровых технологий, и, конечно, необходимо упрощать процессы пересечения границы», - сказал Кумар Аксакалов.

Потенциал сотрудничества еще очень велик, заверили стороны. Результатом встречи стало подписание 11 меморандумов в различных сферах. Также в рамках посещения СКО представители российской стороны побывали на предприятиях региона, в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана». Члены делегаций возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику Абая и Пушкина.

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