"Застал с другим". Названа возможная причина развода Шнурова и Матильды

По одной из версий, звёздная пара распалась из-за загулов и измен, правда, не со стороны музыканта.

Источник в окружении фронтмена группы "Ленинград" утверждают, что причиной развода Сергея Шнурова стала измена со стороны его жены Матильды. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Якобы женщина начала брать пример с супруга, стала тусоваться и порой не ночевала дома, сообщает Life.ru.

Более того, собеседник издания разоткровенничался, что однажды Шнуров буквально вытащил жену из постели с другим.

— Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Её долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, — кажется, в отель. Ну, и застал, — цитирует слова источника КП.

Словом, Шнуров якобы оказался джентльменом, который намеренно так красиво всё представил публике, мол, это она бросает его, а не наоборот.

Собеседник отмечает, что Матильда якобы просила прощения у мужа, но терпение артиста к тому моменту лопнуло, и он предложил развестись.

— Она вспылила: мол, давай. Но сейчас, кажется, жалеет об этом. Переживают оба. У Матильды немало богатых поклонников, но мне кажется, она любит Сергея, — подытожил рассказчик.

Напомним, Шнуров объявил о разводе с супругой Матильдой 25 мая. "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — написал он в своём "инстаграме".

К слову, в одном из недавних интервью Шнур обвинил Матильду в крахе брака.

"Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз", — горько пошутил музыкант.

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