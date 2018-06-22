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Автомобиль едва не задавил пограничника на КПП

Подробности инцидента выясняются.

Фото : кадр видео22 июня 2018, 13:06

На казахстанско-кыргызской границе автомобиль едва не задавил пограничника, передает Zakon.kz.

Инцидент попал на камеру наблюдения КПП и был размещен в Интернете.

На видео видно, что автомобиль слегка притормаживает при въезде на территорию КПП, но затем неожиданного прибавляет скорости, и врезается в стоявшую впереди машину, зацепив при этом пограничника, который успел отскочить в последний момент.

Сообщается, что это произошло в Кордае. Подробности инцидента выясняются.


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