Автомобиль едва не задавил пограничника на КПП
Подробности инцидента выясняются.
Фото : кадр видео22 июня 2018, 13:06
На казахстанско-кыргызской границе автомобиль едва не задавил пограничника, передает Zakon.kz.
Инцидент попал на камеру наблюдения КПП и был размещен в Интернете.
На видео видно, что автомобиль слегка притормаживает при въезде на территорию КПП, но затем неожиданного прибавляет скорости, и врезается в стоявшую впереди машину, зацепив при этом пограничника, который успел отскочить в последний момент.
Сообщается, что это произошло в Кордае. Подробности инцидента выясняются.
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