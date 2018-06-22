Частная земля в урочище Кок-Жайлау будет возвращена государству - Байбек

Частной собственности на «Кок-Жайлау» не будет.

В ходе выездного совещания по развитию «Кок-Жайлау» директор ТОО «Almaty Mountain Resorts» Наиль Нуров сообщил, что при проведении анализа территории, выделенной для создания круглогодичного горного курорта выявлены 5 га земли, переданные в 2002 году в частную собственность, сообщает Zakon.kz.

Согласно сведениям автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра участок площадью 5 га располагался на территории Алматинской области и был передан в частную собственность в 2002 году. В 2014 году в связи с изменением границ Алматы вышеуказанный земельный участок вошел в границы Медеуского района города.

Аким мегаполиса Бауыржан Байбек поручил ответственным управлениям в соответствии с законодательством начать процесс возврата земель в государственную собственность.

«Мы неоднократно говорили, что частной собственности на «Кок-Жайлау» не будет. Данный проект находится на особом контроле, и мы будем вместе с общественностью следить за его прозрачностью. После подготовки финального технико-экономического обоснования проекта по нему обязательно будут проведены общественные слушания», - отметил Бауыржан Байбек.

Как сообщалось ранее, аким мегаполиса поручил вернуть в фонд земель Иле-Алатауского государственного национального природного парка около 100 гектаров земли из выделенных ранее 1002 га. Данная мера связана с оптимизацией проекта практически в два раза. По сравнению с проектом 2014 года площадь застройки сокращена в 10 раз, с 300 тыс. до 30 тыс. квадратных метров. Количество лыжных трасс сокращено с 77 до 18, большинство из которых ориентировано на начинающих лыжников. Количество мест в гостинице уменьшено с 6,5 тыс. до 250 мест. Вместо двух озер для искусственного оснежения трасс будет создано только одно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!