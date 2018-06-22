В Акмолинской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню госслужащего

Ряд отличившихся государственных служащих был награжден благодарственными письмами акима Акмолинской области Мурзалина М.К. и руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Беспалинова Б.М.

22 июня в стенах Дворца культуры «Кокшетау» проведено торжественное мероприятие, посвященное празднику - Дню Государственного служащего, передает Zakon.kz.

Началось мероприятие с церемонии торжественного принятия присяги молодыми государственными служащими, впервые поступившими на административную государственную службу.

Ряд отличившихся государственных служащих был награжден благодарственными письмами акима Акмолинской области Мурзалина М.К. и руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Беспалинова Б.М.

За многолетний безупречный труд и особый вклад в развитие государственной руководитель службы управления персоналом аппарата акима Акмолинской области Темирханова Ж.А. награждена нагрудным знаком "Үздік мемлекеттік қызметші"

Важными моментами из истории становления государственной службы в Акмолинской области поделился первый руководитель Управления государственной службы области Марат Кулмагамбетов.

В завершении торжества для участников мероприятия и приглашенных гостей прозвучал концерт.

В рамках празднования Дня государственного служащего и 20-летия организован ряд значимых мероприятий.

В период акции «20 добрых дел» государственные служащие организовали сбор и перечисление денежных средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, провели благотворительные концерты и оказали материальную помощь неполным, малообеспеченным семьям, детским домам и другим нуждающимся гражданам.

Также в рамках акции «90 тысяч новых деревьев» с участием государственных служащих Акмолинской области посажено свыше 6000 саженцев деревьев и проведены работы по очистке территорий.

В целях освещения актуальных вопросов правового положения государственных служащих, демонстрации общедоступности, прохождения и продвижения по государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой, повышения имиджа государственной службы проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему: «Современная государственная служба Казахстана: 15 шагов, изменившие государственную службу» в которой приняли участие 10 команд государственных органов.

Состоялись спортивные соревнования по видам испытаний тестов Первого Президента РК – Лидера Нации среди государственных служащих.

Проведены спортивные соревнования среди семей госслужащих области. Победители и участники соревнований в торжественной обстановке награждены дипломами, медалями, а также сертификатами.

Более 400 госслужащих приняли участие Благотворительном забеге «Алға басу – Движение вперед», а полученные средства направлены на реализацию благотворительного проекта «Подари детям жизнь», для оказания помощи детям с заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане.

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