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В Бразилии гигантская анаконда перекрыла дорогу и попала на видео

На видео заметно, что автомобильное движение парализовано змеей, и что многие водители выходят посмотреть на анаконду.

Фото : CC0 / Gellinger /24 июня 2018, 01:17

Шокированный свидетель запечатлел на видео то, как в бразильском Манаусе дорогу перегородил необычный пешеход – анаконда длиной около трех с половиной метров, пишет РИА Новости.

На видео заметно, что автомобильное движение парализовано змеей, и что многие водители выходят посмотреть на анаконду.

Автор записи в комментариях написал, что этот участок дороги пересекает главную зеленую зону города, именно поэтому здесь и можно встретить диких представителей фауны.


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