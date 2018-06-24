В Бразилии гигантская анаконда перекрыла дорогу и попала на видео

На видео заметно, что автомобильное движение парализовано змеей, и что многие водители выходят посмотреть на анаконду.

Шокированный свидетель запечатлел на видео то, как в бразильском Манаусе дорогу перегородил необычный пешеход – анаконда длиной около трех с половиной метров, пишет РИА Новости.

На видео заметно, что автомобильное движение парализовано змеей, и что многие водители выходят посмотреть на анаконду.

Автор записи в комментариях написал, что этот участок дороги пересекает главную зеленую зону города, именно поэтому здесь и можно встретить диких представителей фауны.

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