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Исекешев, Кушербаев и Байбек вошли в тройку лучших акимов 2018 года

Всего пять казахстанских акимов набрали в рейтинге выше 4 баллов из 7 возможных.

Фото : zakon.kz26 июня 2018, 11:38

Опубликованы новые результаты рейтинга работы акимов областей и городов республиканского значения. Работа управленцев оценивалась по 5 категориям: удовлетворенность населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе, информационная открытость и перспективность акима как политика. По итогам исследования, всего пять казахстанских акимов смогли набрать в рейтинге выше 4 баллов, передает Zakon.kz.

Всего в опросе участвовало 26 независимых экспертов, общую работу акимов оценили на оценку "средне". Оценку выше 5-и баллов (5,07 балла по 7-балльной шкале) получил только аким Астаны Асет Исекешев. Кроме Исекешева в первой пятерки оказались:

аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев (2 место; 4,92 балла);

аким Алматы Бауржан Байбек (3 место; 4,62 балла);

аким Акмолинской области Малик Мурзалин (4 место; 4,26 балла);

аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев (5 место; 4,23 балла).

При сравнительном анализе за прошлые годы выяснилось, что если раньше лидерство Исекешева во втором полугодии 2017 года обеспечивалось за счет первых мест по таким важным направлениям, как управление экономической ситуацией в столице, удовлетворенность населения Астаны и информационная открытость, то в текущем опросе его первенство опирается преимущественно на информационную открытость и перспективность.

Рейтинг Кушербаева опирается на более весомые основания – сравнительно высокую оценку экономической и внутриполитической ситуации в области, удовлетворенность населения. В данном рейтинге Байбек не получил первое место ни по одной из номинаций, уступив имевшееся ранее лидерство по перспективности Исекешеву.

Исследование было подготовлено ОФ "ЦСПИ "Стратегия", опубликовал портал Nomad.su.


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