Никто не будет ограничивать Кашаган в добыче нефти - Бозумбаев

Ранее страны ОПЕК+ сообщили о намерении нарастить добычу нефти совокупно на 1 млн баррелей в сутки.

Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК, передает Zakon.kz. По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, сейчас ежесуточная добыча на месторождении Кашаган составляет 1 млн 800 тысяч баррелей.

"У нас где-то сейчас ежесуточная добыча 1 млн 800 тысяч баррелей. Мы не собираемся ее снижать. Среднесуточная добыча - такая она до конца года останется. Наши обязательства в рамках ОПЕК, первоначальные, были -20 тысяч баррелей от уровня ноября 2016 года - это означало 1 млн 680 баррелей в сутки. Невозможно было такое гигантское месторождение сразу поставить под ограничение. Поэтому никто Кашаган не ограничивает. Если мы заминусуем Кашаган сейчас от нашей добычи, то мы только в этом году перевыполняем свои обязательства по снижению на 80 тысяч баррелей. Поэтому серьезных каких-то претензий в целом к нам нет", - сообщили в кулуарах правительства министр.

Бозумбаев отметил, что страны-партнёры с пониманием относятся к тому, что добычу на Кашагане не ограничивают.Добыча нефти на месторождении Кашаган в этом году не будет увеличена до 370 тысяч баррелей в сутки, даже если будет принято решение нарастить добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Он напомнил, что страны ОПЕК и неОПЕК решили ограничить добычу всем миром на уровень до 1,8 млн баррелей в сутки.

"Теперь какое решение было принято на ОПЕК. Когда принималось решение об ограничении добычи среди стран ОПЕК или неОПЕК, которые присоединились, было принято решение ограничить добычу всем миром на уровень где-то 1,8 млн баррелей в сутки. Перестарались. В связи с этим, что сильное снижение в Венесуэле, в некоторых африканских странах и в Мексике, получилось 2,8 млн баррелей снижение. То есть лишней 1 млн. Это может привести в реальности к концу года к тому, что сырой нефти в запасах у трейдеров не будет необходимого количества, чтобы обеспечивать непрерывное поступление сырой нефти для переработки на нефтеперерабатывающих заводов мира. Поэтому после глубокого анализа, которые делали страны ОПЕК и неОПЕК, было принято решение вернуться к 100%-ному выполнению соглашения. То есть на 1 млн баррелей поднять добычу и общее снижение, чтоб было 1,8 млн баррелей. Это даст до конца года имеется в виду 2018 год. Необходимый баланс на рынке. Ничего сложного или сенсационного я вам здесь не скажу. Это, как вы видите, сильно не повлияло. Многие аналитики предрекали из-за этого сильное падение цен. Не повлияло, потому что аналитики понимают, что, если добычу не скорректировать до конца года, то может возникнуть дефицит на рынке сырой нефти в запасах у трейдеров", - добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки, после чего сделка дважды продлевалась.

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