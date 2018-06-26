В Шымкенте судят экс-главу миграционной полиции

Нурдаулету Толегенулы предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.

В Шымкенте начался суд над бывшим руководителем миграционной полиции ДВД ЮКО Нурдаулетом Толегенулы. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере, а также в покушении на преступление и соучастии в уголовном правонарушении, передаёт корреспондент BNews.kz.

По информации суда, Нурдаулет Толегенулы, являясь должностным лицом, начальником управления миграционной службы ДВД ЮКО, используя своё служебное положение, в корыстных целях путём обмана и заранее зная, что выдача гражданства РК не входит в его полномочия, решил совершить мошенничество.

"Он указал, что может обратиться к знакомым должностным лицам комитета миграционной службы РК и оказать содействие в получении гражданства РК указанными лицами. Он назначил 10 тысяч долларов за каждое лицо без гражданства", — рассказали в пресс-службе суда Туркестанской области.

Напомним, начальник Управления миграционной службы ДВД области Нурдаулет Толегенулы был задержан в ходе специальной разработки оперативно-следственной группой ДКНБ совместно с сотрудниками УСБ ДВД Южно-Казахстанской области 10 апреля при получении взятки в размере 3 500 долларов США (подлинные деньги) и 30 000 США (в виде муляжа) за оказание содействия в получении гражданства РК четырём уроженцам Афганистана.

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