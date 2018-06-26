Байбек встретился с алматинкой, набравшей максимальный балл на ЕНТ

Школьники Алматы заняли первое место по итогам тестирования.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с выпускницей школы-гимназии №123 Шиарой Кудайбергеновой, набравшей самый высокий балл по итогам единого национального тестирования. В этом году школьники Алматы заняли первое место по стране со средним показателем 101,2 балла. Количество обладателей знака «Алтын белгі» по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 100 выпускников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

По словам Шиары Кудайбергеновой, она уже определилась с будущей профессией и планирует поступить в один из казахстанских университетов на экономический факультет по специальности «Логистика».

«Спасибо большое нашему Главе государства за то, что уделяет такое внимание образованию и молодежи страны. От себя лично и своих родителей хочу выразить признательность всем учителям, которые на протяжении 11 лет делились своими знаниями», - сказала она.

В ходе встречи глава города подарил ей книгу известного экономиста, основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция», изданную в рамках инициированного Президентом страны проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».

«В программе «Рухани жаңғыру» Глава государства отметил, что «если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех». Сегодня Алматы в очередной раз подтвердил, что является крупнейшим образовательным, культурным и научным центром страны. Благодаря полученным знаниям и высоким баллам по итогам тестирования, намного больше наших ребят смогут поступить на грант в высшие учебные заведения страны. В этом году в рамках «Пяти социальных инициатив Президента» предусмотрено беспрецедентное выделение дополнительных 20 тысяч стипендий, начато строительство новых студенческих общежитий более чем на 75 тысяч мест», - отметил Бауыржан Байбек.

В 2018 году в едином национальном тестировании приняли участие 6735 выпускников, из них 3999 на казахском, 2731 на русском и 5 человек на английском языке. Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло на 802 человека. Творческий экзамен выбрали 379 выпускников.

Средний балл по городу составил - 101,2, что на 3,7 балла выше прошлогоднего показателя. 55% выпускников набрали от 100 и выше баллов, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. 130-140 баллов набрали 314 алматинских выпускников.

Максимальные 140 баллов набрала выпускница школы-гимназии №123 Шиара Кудайбергенова. По 139 баллов получили Даулет Хамзин из школы-гимназии №162 и Айгерим Ибагалиева из общеобразовательной школы №104. 137 и 138 баллов набрали еще 14 человек.

Отметим, что на протяжении 13 лет школьники Алматы занимают первое командное место в республиканской олимпиаде. В 16 раз побеждают в республиканских научных соревнованиях и в пятый раз на Президентской олимпиаде среди учащихся 11 классов по математике, физике, химии и биологии. В первой Республиканской юниорской олимпиаде 2018 года по предметам естественно-математического направления команда города также заняла первое место.

В этом году все школы оснастили кабинетами физики, химии, биологии и лингафонно-мультимедийными комплексами. 100% школ подключены к широкополосному интернету. В целях реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» в предстоящем учебном году планируется открытие специализированного IT лицея и IT классов в 80-ти школах города. В настоящее время во все учебные кабинеты школ города приобретаются мультимедийные тройки.

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