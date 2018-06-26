Полицейские Актобе расследуют смерть найденной у высотки женщины
Актюбинцы написали многочисленные комментарии, в том числе негативные высказывания, связывая суицид с проведением Единого национального тестирования.
Фото : inform.kz26 июня 2018, 18:54
Полицейские расследуют обстоятельства смерти женщины, найденной сегодня у 25-этажного здания жилого комплекса «Актобе Ажары», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.
Сегодня в Инстаграм появилось фото и сообщение о суициде женщины, спрыгнувшей с высотки. Актюбинцы написали многочисленные комментарии, в том числе негативные высказывания, связывая суицид с проведением Единого национального тестирования.
В полиции дали небольшой комментарий по факту смерти женщины.
«По факту обнаружения трупа 33-летней женщины возле многоэтажного дома «Актобе Ажары» начато досудебное расследование по статье 105 УК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иные сведения в интересах расследования разглашению не подлежат», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4925368-2fbad185484a7a010664de042b05800f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...