Полицейские Актобе расследуют смерть найденной у высотки женщины

Актюбинцы написали многочисленные комментарии, в том числе негативные высказывания, связывая суицид с проведением Единого национального тестирования.

Полицейские расследуют обстоятельства смерти женщины, найденной сегодня у 25-этажного здания жилого комплекса «Актобе Ажары», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Сегодня в Инстаграм появилось фото и сообщение о суициде женщины, спрыгнувшей с высотки. Актюбинцы написали многочисленные комментарии, в том числе негативные высказывания, связывая суицид с проведением Единого национального тестирования.

В полиции дали небольшой комментарий по факту смерти женщины.

«По факту обнаружения трупа 33-летней женщины возле многоэтажного дома «Актобе Ажары» начато досудебное расследование по статье 105 УК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иные сведения в интересах расследования разглашению не подлежат», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

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