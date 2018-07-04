Реального вампира арестовали в Африке

В Зимбабве арестовали мужчину-вампира, который сосал кровь из перерезанного им же горла пожилой женщины.

В области Нкаи полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Кристофер Сибанда, которого застали прямо с поличным за его гнусным делом. Он сосал кровь из перерезанного им же горла женщины, а с собой у него был горшок, в который он хотел набрать еще больше крови, сообщает Хроника.инфо.

Поняв, что его заметили, Сибанда сбежал с места преступления, но позже полицейским удалось его найти и посадить в тюрьму. Его жертвой стала Субусисиве Сигауке, которая возвращалась из больницы. Вампир сначала ударил женщину с силой по голове палкой, а потом перерезал ей горло своим ножом.

Инцидент произошел примерно в 14.00 часа, средь бела дня, на сельской дороге между клиникой Кана и деревенькой Сикхеву, в которой жила женщина. Помощник местного главы полиции подтвердил подлинность этого случая, правда ничего не упоминал про вампирскую часть убийства. Однако среди селян быстро разлетелись все подробности.

Глава районного совета Эдвард Мариджени сказал, что все в шоке от произошедшего.

"Мы знали, что Сибанда всегда был странным, но никто не считал его настолько опасным. Иногда он терял свой разум, но никогда не был жестоким. Он даже никогда не состоял на психиатрическом учете. Однако его ужасное деяние видели сразу несколько человек. После того как он убил эту бедную пожилую женщину, которая ходила в клинику за лекарствами, он сел рядом с ее телом и присосался ртом к ране на ее шее. За этим делом его все и застали".

После того как Сибанда убежал с места преступления, рядом с телом женщины нашли его горшок, куда он начал собирать кровь. К счастью, вампира нашли очень быстро. Сейчас он находится в тюрьме.

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