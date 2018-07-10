Прокуроры защитили права 3 миллионов граждан

В сфере трудовых отношений выявлено 27 тысяч нарушений.

По итогам прокурорских проверок защищены права 3 млн граждан, об этом на коллегии рассказал генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров, передает zakon.kz.

"Например, в Алматы «АлматыэнергоСбыт» добавили свои расходы в тарифы на сумму 1 млрд.300 млн. И нарушили права почти 8 тыс. потребителей. После принятия мер тарифы снижены. Такую работу сейчас проводят прокуроры в разных областях и регионах", - отметил он.

По его словам, во всех местах есть результаты. "В сфере трудовых отношений выявлено 27 тысяч нарушений, защищены права 45 тысяч работников. Выплачены долги по зарплате в объеме полмиллиарда тенге. По актам проверки государству возвращены порядка 7 млрд. тенге. В ходе участия по гражданским делам защищены интересы государства на 15,6 млрд. тенге. По поручению главы государства, мы продолжаем снижать регрессивность уголовного процесса, укрепляя его право защитным потенциалом, внедрением новых институтов, перестроена деятельность всей правоохранительной системы. Есть результаты этой работы", - добавил прокурор.

Также Кожамжаров рассказал, что на треть снизилось число задержанных и арестованных лиц.

"В три с половиной раза больше освобождено граждан из служебных кабинетов правоохранительных органов и изоляторов. К примеру, в феврале освобожден незаконно задержанный ДВД Алматы предприниматель Абдыгапаров, в отношении которого два года велось следствие по гражданско-правовому спору. Принятыми мерами незаконное дело прекращено. С начала года по моим протестам верховным судом изменено 269 приговоров. В результате 12 человек оправдано, из них 3 провели в колониях от 1 года до 7 лет. 223 осужденным смягчены наказания. Так отменены пять незаконных приговоров судов ВКО, СКО, Атырауской областей. Из них два с оправданием в отношении осужденной Шакеровой по фактам неповиновения администрации колонии. В рамках январского послания президента, мы разработали законопроект, направленный на дальнейшую гуманизацию уголовной политики, вводится общественные работы, ограничения свободы по 260 составам преступления", - сказал генеральный прокурор.

Работа по укреплению законности будет продолжена, уточнил прокурор.

"Вводятся ограничение свободы и общественные работы по 260 составам преступления, снижаются штрафы, уменьшаются сроки лишения свободы по 36 составам. На 5 лет сокращается давность привлечения по тяжким преступлениям – это повлечет освобождение до 5 тысяч осужденных, закон уже подписан главой государства", - заключил Кайрат Кожамжаров.

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