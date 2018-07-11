Россия и Узбекистан построят АЭС к 2028 году

В настоящее время потребность в электроэнергии в Узбекистане составляет 69 миллиардов кВт/час.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 июля провел совещание, посвященное вопросам реализации организационно-технических мероприятий по созданию атомной энергетики в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы Узбекистана.

В настоящее время потребность в электроэнергии в Узбекистане составляет 69 миллиардов кВт/час. Почти 85 процентов этой энергии вырабатывается за счет сжигания газа и угля, оставшиеся 15 процентов производятся гидроэлектростанциями. Для выработки электроэнергии расходуется 16,5 миллиарда кубометров природного газа, 86 тысяч тонн мазута и 2,3 миллиона тонн угля. За счет роста экономики, численности и уровня жизни населения еще более возрастет потребность в электроэнергии.

“Если в данной сфере мы и впредь продолжим использовать природный газ и уголь, через некоторое время их запасы могут быть истощены. Это будет непростительной ошибкой и преступлением перед будущим поколением”,- сказал Шавкат Мирзиёев.

Поэтому для использования атомной энергии в мирных целях в нашей стране начата работа по созданию атомной энергетики. С Госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Данный комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 тысяча 200 мегаватт каждый. Для строительства атомной электростанции отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире. Сдача его в эксплуатацию запланирована до 2028 года.

В результате запуска атомной электростанции будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Посредством переработки данного источника будет производиться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в Узбекистан будет поступать 550-600 миллионов долларов в год.

Атомная энергия является экологически чистой. Подобные станции не образуют вредный угарный газ. В результате объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого из-за сжигания природного газа , сократится на 3 миллиона тонн в год.

В ходе совещания обсуждались организационно-техническая и практическая работа, связанная со строительством и эксплуатацией, обеспечению безопасности атомной электростанции.

Президент дал поручение по изучению опыта развитых стран по строительству подобных объектов, разработке технических условий для размещения атомной электростанции, качественному выполнению геологоразведочных работ.

Отмечалась необходимость создания в стране нормативно-правовой базы, касающейся новой сферы, разработки проекта Закона “Об использовании атомной энергии” и соответствующего постановления с учетом их соответствия требованиям МАГАТЭ и международным актам.

“Для координации всей работы в данном направлении, подготовки документов, осуществления проектирования и ведения переговоров при Кабинете Министров необходимо создать новую организацию. Вместе с тем при данной организации необходимо образовать дирекцию по строительству атомной электростанции. Со временем эта дирекция станет оператором атомной электростанции”, - отметил президент Узбекистана.

Как известно, при строительстве и эксплуатации атомных электростанций применяются самые современные и сложные технологии. А для этого необходимы высококвалифицированные специалисты, обладающие глубокими знаниями. Поэтому в Ташкенте планируется открытие филиала Московского инженерно-физического института, одного из ведущих в мире образовательных учреждений в сфере физики.

Кроме того, даны поручения по отбору потенциальных кадров, окончивших вузы в направлениях физики и техники, их отправке на учебу и стажировку в вузы и атомные электростанции Москвы и Минска.

В ходе совещания даны указания по тщательной разработке мероприятий на каждом этапе реализации проекта, строгому контролю за эффективностью проводимой работы.

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