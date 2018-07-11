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В Астане установили тарифы на перевозки пассажиров в общественном транспорте

Постановление вводится в действие через 10 дней.

Фото : 24.kz11 июля 2018, 13:55

Акимат Астаны утвердил постановление от 28 июня 2018 года «О некоторых вопросах тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по городу Астане», передает Zakon.kz.

Так, акимат столицы установил дифференцированный тариф на маршруты регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях в следующих размерах при оплате через электронную систему:

- на обычные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа - 90 тенге;
- на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа - 180 тенге;
- на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа - 90 тенге;
- в пригородном сообщении при безналичной оплате посредством электронного проездного документа - 8 тенге за один километр;
- на обычные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами - 180 тенге;
- на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами - 250 тенге;
- на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными деньгами - 180 тенге;
- в пригородном сообщении при оплате наличными деньгами - 11 тенге 50 тиын за один километр.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (10 июля).


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