Как работают мажилисмены в регионах

На заводе «Алюминий Казахстана» парламентарии ознакомились с производственным процессом, встретились с трудовым коллективом, обсудили вопросы цифровизации промышленности.

Во время своих поездок в регионы депутаты Мажилиса акцентируют внимание на выполнение на местах задач, поставленных президентом, в том числе по цифровизации экономики, законодательной поддержке АПК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В частности, депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина, Айзада Курманова, Анар Жаилганова, Мейрам Пшембаев, Альберт Рау и Александр Суслов в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область побывали на крупных промышленных предприятиях региона.

На заводе «Алюминий Казахстана» парламентарии ознакомились с производственным процессом, встретились с трудовым коллективом, обсудили вопросы цифровизации промышленности.

«Алюминиевый завод – это очень мощное предприятие, которое производит продукцию, востребованную не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы видим, сегодня на заводе внедряются новые технологии. Осуществляется цифровизация. Вклад этого завода в экономику нашей страны очень значительный. Такие флагманы промышленности должны и дальше развиваться и модернизироваться. Вокруг них должен развиваться и средний бизнес», - отметил депутат Мейрам Пшембаев.

Депутат Мажилиса Кожахан Жабагиев в Жамбылской области встретился с коллективом Бурненской молочной компании.

Компания производит до 49 тонн в день сыра, масла и молока. Молоко на завод поставляют в общей сложности 8 сельскохозяйственных кооперативов, 50 ферм и 25 частных предпринимателей. Сегодня на предприятии трудятся 93 человека.

Во время беседы мажилисмена с работниками завода обсуждены вопросы производственной мощности, налогообложения, а также законодательной поддержки развития сельского хозяйства.

А депутаты Мажилиса, члены фракции «Ак Жол» Ерлан Барлыбаев и Берик Дюсембинов в ВКО приняли участие в круглом столе по вопросам реализации социальных инициатив Президента.

«Мы с воодушевлением восприняли инициативы Президента и содействуем их реализации. Считаем, что строительство общежитий и доступная ипотека станут решением жилищных проблем для тысяч казахстанцев», - отметил заместитель руководителя депутатской фракции «Ак жол» Ерлан Барлыбаев, подчеркнув при этом их актуальность и своевременность.

По словам Берика Дюсембинова, это еще и большие возможности для развития строительной отрасли, производства стройматериалов. Парламентарий уверен и в важности микрокредитования бизнеса.

«Расширение микрокредитования будет способствовать развитию предпринимательства», - считает депутат Мажилиса.

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