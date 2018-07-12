В хищении госсредств подозревают замначальника ДВД Актюбинской области

В отношении Аншыбаев избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Актюбинской области в хищениях бюджетных средств подозревается заместитель начальника департамента внутренних дел Актюбинской области Аншыбаев, передает Zakon.kz.

Об этом рассказал официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Следствием установлено, что в период 2016-2017 годов между ДВД Актюбинской области в лице Аншыбаева и неким ТОО были заключены договоры об оказании услуг по капитальному и текущему ремонту целого ряда объектов.

«Проведенными судебными строительно-экономическими экспертизами установлено, что общая стоимость оплаченных, но не выполненных работ по указанным объектам составила 12 млн. тенге. Данный ущерб подтвержден заключением судебной строительно-экономической экспертизы. Всего в отношении Аншыбаева и других лиц зарегистрировано 5 уголовных дел по фактам хищений. В отношении Аншыбаев избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщил Жахин.

В этом же регионе в коррупции подозревается заместитель руководителя областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Орынбаев. Он подозревается в системном получении взяток от индивидуальных предпринимателей за непривлечение к административной ответственности за нарушение законодательства в области карантина растений и общее покровительство.

«Наряду с ним изобличены главные специалисты городской территориальной инспекции Комитета МСХ РК Каймолдиев и Кошкимбаев. Они подозреваются в том, что в сговоре на системной основе получали незаконные вознаграждения (от 7 до 20 тыс. тенге) за ускоренную выдачу фитосанитарных сертификатов без проведения осмотра подкарантинной продукции. Каймолдиев и Кошкимбаев задержаны и водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование», - прокомментировал Жахин.

Татьяна Ковалева, Астаны

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