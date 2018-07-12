Почему при существующей структуре сбора налогов невозможно построить гражданское общество

Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, Казахстану сегодня нужно собирать втрое больше, а иначе у нас нет перспектив ни для строительства гражданского общества, ни для развития демократии.

В одном из крупных экономических интернет-изданий «Личный счет» вышел материал «Кто кормит Казахстан: 50 крупнейших налогоплательщиков за I полугодие 2018 года». Исходя из названия, это список, дающий представление о том, кто и сколько платит в казну государства. Но рэнкинг без анализа лишь список. Достаточно придать ему свойства таблицы, раскрасить всеми красками радуги, и экономика предстает в самом неожиданном свете.

Сразу о цветах. Серым обозначены компании, имеющие отношение к полезным ископаемым. Они намеренно не делятся на те, кто добывает нефть, газ, руды и металлы. Все же их вид деятельности схожий, доставать из под земли то, что там спрятала природа, и продавать за столько, за сколько купят, возможно, даже в виде простого продукта. Синий цвет - это логистика, зеленый, финансовый сектор, желтый связь, оранжевый реальное производство и наконец красный, интеллектуальный бизнес.

Теперь о бюджете. Согласно официальным данным, налоговые поступления в 2017 году достигли уровня 8 триллионов 812 млрд тенге. В текущем году за первые 5 месяцев этот показатель составил 3,2 трлн тенге. Если сравнивать соответствующие периоды 2017 и 2018 года, то собрали на 12,5% больше. Очевидно, что поступления растут, и из таблицы видно за счет чего. Также очень простые выводы, суммарно пятьдесят лидеров в 2017 году собрали налогов на 3 триллиона 134 миллиарда тенге, в 2018 году уже на 1 триллион 762 миллиардов. Получается, что треть всех налогов в стране заплатили именно эти компании, а если помнить, что большинство из этого списка являются еще и плательщиками налога на добычу полезных ископаемых, которые напрямую поступают в Национальный фонд, то на них приходится никак не меньше половины всех поступлений в бюджет.

Очевидно, бросается в глаза, что только 10 компаний из 50 не относятся к добыче и переработке того, что лежит под землей, а, значит, о диверсификации экономики говорить странно. При этом из этой десятки только две частных: «Народный банк» и «Болашак-Атырау», четыре транснациональных (JTI, FMK, KCell и Carlsberg Kazakhstan). Причем табачники и производитель пива просто «изнасилованы» постоянным ростом налогов на производимые ими товары. На этом фоне странно выглядит борьба с ними, когда в казну суммарно они занесли в прошлом году 148 миллиардов тенге, что сопоставимо с доходом от такой компании, как Мангистаумунайгаз.

Ожидается, что из списка крупнейших налогоплательщиков и частных компаний несырьевого сектора может выпасть KCell, который перейдет в собственность государства и станет частью другого участника списка Казхтелеком, чем увеличит его суммарные налоговые отчисления. Қазақстан темір жолы, KEGOK и пенсионный фонд, компании чисто государственные, а появление последнего в списке вообще выглядит странным, с чего ЕНПФ заплатил в текущем году 8,1 миллиарда тенге, а в 2017 целых 15,8 миллиарда?

Теперь о лидерах. Так, немногим более трети от общесписочного объема первых пятидесяти приходится на одну компанию - «Тенгизшевройл». Если посмотреть на соотношение всех налоговых отчислений, то на долю компании приходится восьмая часть всех доходов государства. Компании, занимающие первые три строчки «Тенгизшевройл» и Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., вместе перечислили в 2018 году государству под триллион, а именно 912 млн, тогда как в 2017 году они перечислили в бюджет 1,4 триллиона. Этим может объясняться и общий рост показателей. Нефтянка активно прибавляет и тут же регистрируется не только КГД, но и в росте ВВП. При этом, если убрать из списка все десять компаний, не относящихся к ресурсным, то показатели не сильно изменятся. На сегодня за счет налогов добывающего сектора собрали 1,6 триллиона, а в 2017 году эта цифра составила 2,8 триллиона.

Теперь об удивительном. Как компания «Болашак-Атырау» попала в список лидеров? В сознании не укладывается, как они смогли заплатить налогов более чем 11 миллиардов тенге в текущем году и 23 в 2017. Пожалуй, это единственное предприятие, занимающеяся, как следует из их реноме, консалтинговыми, то есть интеллектуальными услугами, и способное так делиться с государством. Хотя спектр их предложения не так уж огромен. Они предоставляют трудовые ресурсы и рекрутинговые решения, осуществляют управление качеством. Предлагают услуги по электрическому, контрольно-измерительному оборудованию и вводу в эксплуатацию, а также услуги по безопасности и промышленной подготовке.

Именно «Болашак-Атырау» подтолкнула к мысли, что казахстанские компании не в полном объеме платят налоги. Если уж рекрутинговая компания платит 23 миллиарда в год, то где тогда наши водочные гиганты, строители, переработчики, сельскохозяйственные холдинги и производители. При этом в целом уровень отчисляемых налогов низкий даже в этом списке. Суммарно, первые пятьдесят не набрали даже 10 миллиардов долларов. В России одна только компания Алроса заплатила столько же, а Лукойл, который лишь на третьем месте, втрое меньше перечислил в бюджет относительно лидера, заплатил в 10 раз больше - около 98 миллиардов долларов. При этом данные эти относятся к 2016 году, за 2017 ранжированных списков пока нет.

Перед страной действительно стоит серьезный вызов, необходимо быстро и существенно наращивать налоговую базу. Девять триллионов это крайне мало для обеспечения нормальной жизнедеятельности государства, даже если учесть, что часть налогов уходит напрямую в Национальный фонд. Тридцать миллиардов долларов или 1 700 долларов в год на человека - ровно столько может тратить государство. И тогда резонным становится утверждение, что мы живем ровно так, как платим налоги. Почему мы столько занимаем, чтобы исполнить обязательства? Ведь из этих денег нужно и дороги строить, и детей учить, больницы обеспечивать, тюрьмы охранять, пенсии платить. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, Казахстану сегодня нужно собирать втрое больше, а иначе у нас нет перспектив ни для строительства гражданского общества, ни для развития демократии. Ведь социальное государство, которое мы строим сегодня, стоит на основе перераспределения благ, где большинство не вкладывает ничего, а живет за счет ресурсной ренты, а ведь не зря говорят, что кто «платит, тот девушку и танцует».

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