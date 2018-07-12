Диета и новый цвет волос: долг в 117 млн вдохновил жительницу Кубани на перемены
Женщина изменилась до неузнаваемости, чтобы избежать преследования кредиторов, но её всё равно вычислили и сняли с поезда.
Фото : Фото должницы до и после © "360°"12 июля 2018, 18:41
Бизнесвумен из Краснодара, которая задолжала банку 117 млн рублей (649 923 446 тенге), решила не расплачиваться с кредиторами, а разработала целый план, чтобы начать жизнь с чистого листа. Женщина сильно похудела, изменила стрижку и цвет волос, а также решила переехать в Сибирь, чтобы банк не досаждал ей своими навязчивыми звонками, пишет Лайф.
Правда, при покупке билета на поезд до Омска она не учла, что её давно разыскивают судебные приставы. Узнав о готовящемся побеге, они прибыли прямо на вокзал.
— Узнать должницу в толпе отъезжающих пассажиров оказалось непросто, — информирует пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю. — По сравнению с имеющейся ориентировкой женщина заметно похудела и изменила цвет волос. Убедиться в том, что проходящая на перрон гражданка и есть разыскиваемая неплательщица, судебным приставам помогла проверка документов сотрудниками полиции.
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