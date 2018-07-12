Казахстанские полицейские выставили на продажу свои мотоциклы

Стать владельцем 150-кубового байка с аукциона можно всего за 79 тысяч тенге.

В недрах электронной торговой площадки Госреестра порой можно найти объявления о продаже интересных автомобилей: от отслуживших своё пожарных и скорых вплоть до внедорожников Службы охраны президента, пишет сайт «Колеса».

Судя по документации, когда-то эти китайские JBW 2007 года выпуска со 150-кубовыми моторами колесили по дорогам Кокшетау. Как давно мотоциклы пылятся на складе, неизвестно, но их состояние можно описать как удовлетворительное. Именно эту формулировку использовали оценщики. Предположительно, байки на ходу.

Так выглядит одна из гражданских версий мотоцикла JBW 150

Стартовая цена каждого из JBW 150 составляет 158 тысяч тенге. Аукцион проводится голландским методом, то есть на понижение. По условиям стоимость техники снижается каждые две минуты с момента начала торгов, если не находится желающий её приобрести. Шаг фиксированный — 5 % от стартовой или текущей цены. Минимум, до которого можно будет скинуть стоимость, — 79 тысяч.

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