Россиянка пыталась скрыть уголовно преследуемого друга из Казахстана

На обоих были заведены уголовные дела, что стало причиной побега.

Гражданка России пыталась скрыть своего возлюбленного из Костанайской области в РФ. Причём на обоих в Казахстане были заведены уголовные дела за ложный донос, что и стало причиной бегства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Верненский районный суд Челябинской области.

Россиянка проживала в городе Рудном Костанайской области вместе со своим сожителем Даниилом - гражданином Казахстана. Здесь же в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос).

«В связи с возбуждением уголовного дела у них возник умысел укрыться в Российской Федерации от уголовного преследования. При этом мужчина и женщина считали, что выезд из Республики Казахстан им ограничен и законно выехать у них не получится. Кроме того, у мужчины отсутствовали документы, удостоверяющие личность и дающие право на выезд из Казахстана. Через Интернет пара разработала маршрут движения из Республики Казахстан в Российскую Федерацию в обход пункта пропуска Николаевка, находящегося на территории Варненского района Челябинской области», - отмечается в сообщении суда.

10 января 2018 года мужчина проводил женщину до границы Казахстана и России. После пресечения границы женщина была задержана на территории России пограничным нарядом и привлечена к административной ответственности.

Позже она уехала в Магнитогорск, где устроилась на работу и сняла квартиру. Затем дала знать своему другу, чтобы тот приехал к ней.

19 марта женщина сообщила, что встретит его, и посоветовала пересечь границу по проверенному маршруту в обход пункта пропуска Николаевка. Сама же женщина выехала навстречу мужчине на такси. Но там их задержали.

В итоге Верненский суд признал гражданку виновной, но освободил ее от уголовной ответственности. Взамен ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей в доход государства.

В отношении гражданина Казахстана возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ «Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!