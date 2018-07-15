Если честно работать, можно и честно заработать - Шпекбаев

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК разъяснил детали новой системы оплаты труда госслужащих.

Новая система оплаты труда государственных служащих, которая будет внедрена со следующего года, коснется практически каждого работника госаппарата. Об этом заявил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев в Талдыкоргане в ходе состоявшегося семинара на тему: "Современные тренды профессионализации госслужбы: региональный аспект", передает корреспондент BNews.kz.

Это важное направление, в первую очередь, реализуется в рамках поручений Главы государства.

"Есть задание Президента. Мы с 2019 года, если получится, перейдем на новую систему оплаты труда. Прежде всего, мы планируем увеличение заработной платы в два раза. Сегодня на новую форму работы в пилотном режиме перешли госслужба (АДГСПК, - прим.автора), Министерство юстиции, акиматы Мангистауской области и города Астаны", - отметил спикер.

Между тем, по его мнению, в государстве стоит вопрос оптимизации подведомственных организаций. Прежде всего, это касается АО, РГП, ТОО и другие учреждения со стопроцентным государственным участием.

"Для них бюджетом выделяются 2 триллиона тенге. В них работают 1,2 млн. человек. Вот мы, если примерно на 15 процентов пойдем на оптимизацию, то сможем эти деньги изыскать оттуда. Но для того, чтобы эти деньги оттуда взять и вам повысить, конечно, кого-то надо трудоустроить, переобучить, создать условия. Над этим как раз сейчас и работаем. Чтоб не было социальных последствий. Разумеется, все эти явления привели к мотивации госслужащих, их престижу", - сказал А.Шпекбаев.

Затронул глава ведомства и вопросы дополнительного стимулирования госслужащих, отметив, что для этого будут предусмотрены специальные бонусы к заработной плате.

"Бонусы – это дополнительные средства, выплачиваемые в конце года. их размер будет варьироваться от четырех до 12 должностных окладов. Все это будет зависеть от того, как работал тот или иной госслужащий в течение года. К примеру, директора департаментов в центральных госорганах на сегодня получают "чистыми" на руки около 570 тысяч. Если он эффективно сработал, его поддержало руководство, он действительно внес весомую лепту в реализацию стратегического плана, то он, с учетом того, что сегодня на рынке двухкомнатная квартира с площадью 40 квадратных метров стоит около 12 миллионов тенге, может за один бонус сразу погасить половину своей ипотеки. Это я говорю в отношении руководителя. Если же у него квартира есть, он, к примеру, может сходить в автосалон и сразу приобрести новую автомашину. Вот возможности честного, порядочного отношения к вверенной работе. Если честно работать, можно и честно заработать, не боясь ничего", - подчеркнул А.Шпекбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!