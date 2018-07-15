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Если честно работать, можно и честно заработать - Шпекбаев

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК разъяснил детали новой системы оплаты труда госслужащих.

Фото : Sputnik Казахстан15 июля 2018, 20:25

Новая система оплаты труда государственных служащих, которая будет внедрена со следующего года, коснется практически каждого работника госаппарата. Об этом заявил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев в Талдыкоргане в ходе состоявшегося семинара на тему: "Современные тренды профессионализации госслужбы: региональный аспект", передает корреспондент BNews.kz.

Это важное направление, в первую очередь, реализуется в рамках поручений Главы государства.

"Есть задание Президента. Мы с 2019 года, если получится, перейдем на новую систему оплаты труда. Прежде всего, мы планируем увеличение заработной платы в два раза. Сегодня на новую форму работы в пилотном режиме перешли госслужба (АДГСПК, - прим.автора), Министерство юстиции, акиматы Мангистауской области и города Астаны", - отметил спикер.

Между тем, по его мнению, в государстве стоит вопрос оптимизации подведомственных организаций. Прежде всего, это касается АО, РГП, ТОО и другие учреждения со стопроцентным государственным участием.

"Для них бюджетом выделяются 2 триллиона тенге. В них работают 1,2 млн. человек. Вот мы, если примерно на 15 процентов пойдем на оптимизацию, то сможем эти деньги изыскать оттуда. Но для того, чтобы эти деньги оттуда взять и вам повысить, конечно, кого-то надо трудоустроить, переобучить, создать условия. Над этим как раз сейчас и работаем. Чтоб не было социальных последствий. Разумеется, все эти явления привели к мотивации госслужащих, их престижу", - сказал А.Шпекбаев.

Затронул глава ведомства и вопросы дополнительного стимулирования госслужащих, отметив, что для этого будут предусмотрены специальные бонусы к заработной плате.

"Бонусы – это дополнительные средства, выплачиваемые в конце года. их размер будет варьироваться от четырех до 12 должностных окладов. Все это будет зависеть от того, как работал тот или иной госслужащий в течение года. К примеру, директора департаментов в центральных госорганах на сегодня получают "чистыми" на руки около 570 тысяч. Если он эффективно сработал, его поддержало руководство, он действительно внес весомую лепту в реализацию стратегического плана, то он, с учетом того, что сегодня на рынке двухкомнатная квартира с площадью 40 квадратных метров стоит около 12 миллионов тенге, может за один бонус сразу погасить половину своей ипотеки. Это я говорю в отношении руководителя. Если же у него квартира есть, он, к примеру, может сходить в автосалон и сразу приобрести новую автомашину. Вот возможности честного, порядочного отношения к вверенной работе. Если честно работать, можно и честно заработать, не боясь ничего", - подчеркнул А.Шпекбаев.


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