Пьяный отец загубил 7-летнюю дочь, которая перед смертью пыталась его спасти

Девочка вместе с папой попала в аварию и пыталась найти того, кто бы мог им помочь.

Семилетняя девочка ехала в машине с отцом, как вдруг мужчина не справился с управлением и врезался в заброшенную машину, потеряв сознание. Ребёнок испугался, что папа умирает, но на самом деле он просто перебрал в тот день с алкоголем. Тем не менее малышка взяла свой маленький рюкзачок и пошла за помощью. ДТП произошло полчетвёртого утра, сообщает Life.ru.

Десандра Томас перебралась через забор и попыталась перебежать автомагистраль в городе Ромулус, штат Мичиган. Перед этим она успела написать сообщение в 911 с просьбой о помощи, и в следующее мгновение её сбила машина. Столкновение было такое силы, что девочка погибла на месте. Её тело лежало в 45 метрах от автомобиля отца.

"Это абсолютная пустота. Мы в шоке, но я знаю, что Бог хороший, и он единственный, кто сможет провести меня и мою семью через это", - говорит мама девочки.

После этого в 911 позвонила испуганная женщина, которая сообщила, что сбила то ли животное, то ли ребёнка. После того как прибыла полиция, её опросили и отпустили домой. А вот непутёвого отца ожидает судебное разбирательство за вождение в нетрезвом виде.

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