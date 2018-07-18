В первый день турнира борцы греко-римского стиля определяли победителей и призеров в пяти весовых категориях. Наши молодые борцы пополнили копилку четырьмя бронзовыми медалями, пишет wrestling.kz.

Арслан Абдурахманов в весе 55 кг в полуфинале проиграл индийскому борцу со счетом 10:15. А в схватке за бронзовую медаль выиграл японского борца – 8:7.

Тлек Асембаев в весе 63 кг в четвертьфинале проиграл иранскому борцу, а борьбе за бронзовую медаль одолел борца из Туркменистана со счетом 6:1.

Санжар Темирбек в весе 87 кг и Антон Савенко в весе 130 кг так же стали обладателями бронзовой медали чемпионата Азии. Санжар в первом круге выиграл узбекского борца со счетом 9:0. А в полуфинале проиграл борцу из Китая (2:4). В решающей схватке за бронзовую медаль Санжар разгромил киргизского борца (9:0).

Антон Савенко в первом круге проиграл иранскому борцу со счетом 1:2. Но в борьбе за бронзовую медаль выиграл китайского борца, счет – 8:0.

По итогам первого дня соревнования где было разыграно пять комплектов медалей молодые иранские борцы стали чемпионами в 4-х весовых категориях (55, 63, 87, 130). А в весе 77 кг чемпионом стал борец из Индии. К сожалению в этом весе Даулет Жалгасов остался без призового места.

Казахстанцы выиграли четыре медали в первый день чемпионата Азии среди молодежи