Муфтият Казахстана строго осуждает разбой и убийство

ДУМК выражает соболезнование родным и близким Дениса Тена и всему народу Казахстана.

Просим Всевышнего даровать выдержку в эти трудные минуты всем, кто знал Дениса Тена, пройти с терпением это сложное испытание. Поистине, это большая утрата и невосполнимая потеря, как для Казахстана, так и для всего спортивного мира, говорится в соболезновании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

Денис Тен был яркой личностью и спортивной гордостью нашей страны. Духовное управление мусульман Казахстана выражает соболезнования родным и близким Дениса, а также всему народу Казахстана, осуждая это убийство, разбой и преступление, которые являются скверными поступками и явным варварством бесчестных людей.

По поводу убийства невинного человека Всевышний Аллах в Коране говорит: «По этой причине предписали Мы: кто убил кого-либо не ради наказания или не за нечестия, творимые на Земле, тот как будто бы убил всех людей» (сура 5, аят 32).

В подтверждение тому, что убийство одного человека приравнивается к убийству всех людей на планете, также свидетельствует хадис, в котором наш Пророк (мир ему) сказал: «Перед Аллахом легче уничтожение всего мира, чем убийство одного человека».

Ислам осуждает убийства и разбой и не позволяет убивать ни одного невинного человека, даже если это позволит спасти всех жителей планеты, поэтому распространение на земле нечестия посредством убийств, присвоения чужого имущества или разбойных нападений на дорогах жестко осуждается Аллахом (смысл): «Воздаянием тем, которые стремятся сеять на земле беспорядок (убивая людей), будет позор в этом мире, и для них в Вечной жизни – великое наказание» (сура 5, аят 33).

Преступники, совершившие это злодеяние, должны быть наказаны по всей строгости закона и понести суровое наказание.

Просим Всевышнего даровать выдержку в эти трудные минуты всем, кто знал Дениса Тена, пройти с терпением это сложное испытание. Поистине, это большая утрата и невосполнимая потеря, как для Казахстана, так и для всего спортивного мира.

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