Мир в черно-белом цвете: лучшие работы фотоконкурса MonoVisions

Один из ведущих журналов фотографии MonoVisions организовал фотоконкурс MonoVisions Photography Awards, чтобы дать возможность как любителям, так и профессиональным фотографам познакомить мир с лучшими черно-белыми работами.

Работы принимались в 12 категориях, начиная от концептуальных и фотографий в стиле ню, заканчивая кадрами из дикой природы и архитектуры. Награды присуждались как отдельным работам, так и сериям, посвященным одной тематике. Победителя, который получит главный приз — пять тысяч долларов, из четырех тысяч присланных работ выбирало жюри, состоящее из фотографов, критиков и галеристов.

Главный приз получил Карс Туиндер (Kars Tuinder) за фотографию рыбного рынка в Африке.

Ануп Ша (Anup Shah) забрал приз за серию фотографий под названием The Mara, снятую в Кении. «Я думаю, что черно-белая фотография лучше передает мои чувства. Черно-белый цвет раскрывает содержание, выманивает душу тех же диких животных».

«Прыжок веры», первое место в категории «Дикая природа».

Фото: Nicole Cambre.

«Женщина + волк», первое место в категории «Концептуальное» (серия фото).

Фото: Melissa Amber & Ashley Nicole.

«Лица камеры», первое место в категории «Портрет» (серия фото).

Фото: Jean-François Cantrel.

«Ратрак», первое место в категории «Абстрактное» (одно фото).

Фото: Oliver Kussinger.

«Золотое яйцо», первое место в категории «Изобразительное искусство» (одно фото).

Фото: Ewa Cwikla.

«Грубый голос Посейдона», первое место в категории «Пейзажи» (серия фото).

Фото: Paolo Lazzarotti.

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans, первое место в категории «Изобразительное искусство» (серия).

Фото: Pietro Baroni.

«Бег по лестнице», первое место в категории «Уличная фотография» (одна фотография).

Фото: Hans-Jörg Aleff.

«Абориген островов Ментавай», первое место в категории «Путешествия» (серия фото).

Фото: Alexandrino Lei Airosa.

«Анджела и ее сын», первое место в категории «Фотожурнализм» (одно фото).

Фото: Jeannette Gregori.

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