Бари Алибасов потерял ногу в Усть-Каменогорске и ждет, что ее вернут на следующей неделе

В коммунальной организации пообещали, что на следующей неделе работы будут закончены.

Ногу потерял не сам шоумен, а скульптура на Аллее влюблённых в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK.KZ.

Скульптура сначала называлась «Ловелас», а потом, судя по недавно выставленным таблицам-указателям, всё же стала напоминать восточноказахстанцам знаменитого земляка.

Гипсовый мужчина с гитарой, выкрашенный в золотой цвет, почему-то привлёк внимание вандалов. Сначала ногу повредили, а потом и вовсе оторвали, что не осталось незамеченным прохожими.

- На Аллее как раз идут ремонтные работы, - сообщили в «Оскемен Тартипе». – Уже покрашены парапеты, восстановлены скамейки. Все скульптуры также будут обследованы и приведены в надлежащий вид.

В коммунальной организации пообещали, что на следующей неделе работы будут закончены, и золотому гитаристу также вернут утраченную конечность.

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