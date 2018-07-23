Чистый воздух в Алматы близко. Стоит ли ждать городу существенных изменений

Экологических мероприятий в городе проводится достаточно много.

Акимат Алматы предложил свой план по очистке окружающей среды – редакция Zakon.kz разобралась в заявлении экспертов о том, что дышать в Алматы можно только с апреля по август.

В июне президент ассоциации казахстанского интернет-бизнеса Константин Горожанкин предоставил независимые данные проб воздуха. Картина оказалась безрадостная – дышать в Алматы можно только четыре месяца в году, да и то не во всех районах.

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Что делает акимат для исправления ситуации?

Оказалось, что экологических мероприятий в городе проводится достаточно много. Например, для защиты атмосферного воздуха и улучшению его качества ведется ряд превентивных мер: работа по благоустройству парков, скверов и других зон, создана современная система управления отходами, обеспечено надлежащее санитарное состояние городских территорий, принимаются меры по сохранению и развитию зеленого фонда, сохранению водных ресурсов. Думаете, хватит? Но это не все.

"В городе ведутся работы по развитию электроэнергетики, газификации частного жилого сектора, по энергосбережению и повышению энергоэффективности, по снижению воздействия на атмосферный воздух автотранспорта, улучшению транспортной инфраструктуры города. Реализуется программа развития города Алматы на 2016-2020 годы, которая в соответствии с положениями Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" включает некоторые мероприятия, в том числе и экологию", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Еще одной полезной информацией стало то, что, по данным властей, выбросы в атмосферный воздух не должны превышать 100 тысяч тонн в год. Потому для улучшения качества атмосферного воздуха более 60 котельных АО "Алматытеплокоммунэнерго" переведены на газ. Теперь ТЭЦ-1 полностью функционирует на природном газе, на ТЭЦ-2 был введён в эксплуатацию новый котельный агрегат №8, на котором установлен эмульгатор нового поколения со степенью очистки 99,5%. Далее по списку:

- свыше 95% частного жилого сектора газифицировано;

- обновляется общественный транспорт — более 55% на газе;

- растёт количество мультизаправочных комплексов: на 24 % АЗС реализуется газовое топливо;

- на въездах в город действуют 13 экологических постов по контролю норм токсичности и дымности автотранспортных средств;

- производится устройство велодорожек и велопарковок;

- внедрены выделенные полосы для общественного пассажирского транспорта;

- принимаются меры по совершенствованию транспортной инфраструктуры – строительству транспортных развязок, пешеходных переходов, пробивке улиц, упорядочиванию парковочного пространства и т.п.;

- в рамках государственных закупок ведется строительство газопроводов в жилых районах города.

Машины – зло, но что поделать

Акимат города, министерство здравоохранения и независимые эксперты однозначно согласны в одном - сегодня основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт. Только официально в южной столице зарегистрировано свыше 500 тысяч автомобилей. Кроме того, ежедневно на территорию города въезжает до 250 тысяч автомобилей из пригородных районов.

"Принимаются меры по экологизации автотранспорта. Обновляется подвижной состав общественного пассажирского транспорта. С целью организации высокопроизводительного общественного транспорта идет подготовка к началу работ по строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ). Акиматом города Алматы для стимулирования приобретения "экологически чистых" видов автотранспортных средств и развития сопутствующей инфраструктуры внесены предложения об установлении нулевой ставки таможенных пошлин и освобождения от налогов на 3 года автомобилей, работающих на газе и электрической тяге", - подчеркивают городские власти.

Дальше – больше. Уже в июле должен заработать автосборочный завод по сборке электроавтобусов третьего поколения. Вместе с тем ведется строительство современного автобусного парка для газовых автобусов. Продолжается строительство двух станций метрополитена Сарыарка и Достык. Оптимизируется транспортное движение: для общественного пассажирского транспорта внедрены выделенные полосы. А теперь важный пункт: в акимате уже проработали варианты введения ограничений по движению транспорта в центральной части города.

Зеленый город должен задышать

Не забывают в Алматы и про озеленение. Так, например, в городе проводится работа по сохранению и развитию зеленого фонда города - ежегодно высаживается порядка 30-35 тысяч зеленых насаждений.

Управление природных ресурсов на озеленение территории города Алматы уделяется очень большое внимание, ежегодно высаживается более 25 тысяч деревьев и около 70 тысяч квадратных метров цветов.

В 2018 году также планируется посадить более 30 тысяч деревьев. В весенний период посажено 7 тысяч деревьев и более 50 тысяч квадратных метров цветов.

Также в рамках программы "Возрождение апорта" власти осуществили омоложение яблоневого сада в связи с утерей жизнедеятельности старого сада в Алматы. Для предупреждения распространения бактериального ожога и вирусных атак на другие яблоневые сады на территории высадили шесть тысяч новых саженцев.

Кто и когда изменил нормы СанПиНа?

К возмущению независимых экспертов в июне присоединились и официальные источники. Так, сотрудники РГП на ПХВ "Казгидромет" заявили, что нормы СанПиНа, по которым отбираются пробы воздуха, были заметно снижены, а экологическая ситуация осталась прежней.

В ответ на замечание "Казгидромет" в Комитете охраны общественного здоровья МЗ РК объяснили, что нормы СанПиНа изменились еще в 2015 году.

"По информации РГП на ПХВ "Казгидромет", 19 июня ими озвучены новые данные, которые регламентированы Гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утвержденными приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168, принятые взамен приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2004 года № 841 "Об утверждении гигиенических нормативов. В период с 2016 по 2018 года Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах не переутверждались", - ответили в министерстве на запрос Zakon.kz.

Пояснили в министерстве и принимаемые меры по улучшению экологической обстановки. В комитете составляют сводки, печатают сводки, пишут рекомендации, штрафуют нарушителей.

В цифрах это выглядит так: за первое полугодие в восьми районах Алматы было взято 2192 замеров воздуха. Из них 523 (23, 85%) проверку на отсутствие вредных веществ не прошли. И это все данные ведомства. Однако есть и хорошие новости. По официальной статистике, количество больных астмой в городе снизилось на 8,8% (131, 1 чел. на 100 тысяч населения). Среднереспубликанский показатель заболевших находится на уровне 93,4 человека на 100 тысяч населения. Но и это еще не все. По данным Департамента охраны общественного здоровья Алматы аллергическая заболеваемость органов дыхания снизилась за год на 4,5%, с 1321,0 в 2016 году на 1316,5 на 100 тысяч населения в 2017 году.

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