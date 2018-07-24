Найдены родители потерявшихся в Петропавловске малышей

Родители двух малолетних детей, найденных накануне в подъезде, уже состоят на учете в полиции.

В Петропавловске установлены родители двух потерявшихся малышей, сообщили Sputnik в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

Напомним, 23 июля года на пульт 102 обратились жители поселка Заречный, сообщив, что в одном из подъездов дома по улице 2-й Заречной находятся несовершеннолетние дети без присмотра. Сами дети полицейским пояснить ничего не смогли ввиду своего малолетнего возраста, и были помещены в детскую областную больницу.

Позже полицейские выяснили, что несовершеннолетние дети временно проживают по адресу: улица Садовая, 24. При проверке данного адреса отец детей, 1991 года рождения, обнаружен в состоянии алкогольного опьянения, мать, 1995 года рождения, находилась на работе. Со слов отца, своих детей двух и трех лет он оставил своим знакомым.

Данная семья состоит на учете в Мамлютском РОВД. Семья прибыла в Петропавловск около месяца назад, живут они на съемной даче в поселке Заречный.

В отношении отца собран материал по части 1 статьи 440 КРКоАП (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Дети продолжают находиться в лечебном учреждении. О данной ситуации сотрудники ювенальной полиции уведомили органы опеки города Петропавловска и Мамлютского района.

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