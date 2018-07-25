Односельчане поделились воспоминаниями о подозреваемом в убийстве Дениса Тена

Корни трагедии надо искать в семье Кудайбергеновых, которая не справилась с воспитанием сына.

Корреспондент Sputnik побывал в селе, уроженцем которого является Арман Кудайбергенов, подозреваемый в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена.

В родном селе Акай люди попросту открещиваются от "прославившегося" в миг односельчанина. Они считают, что корни трагедии надо искать в семье Кудайбергеновых, которая не справилась с воспитанием сына.

Семья Армана Кудайбергенова

Когда после убийства Дениса Тена казахстанские СМИ распространили информацию о том, что один из подозреваемых в преступлении Арман Кудайбергенов родом из кызылординского аула Акай, местные люди огорчились.

"Я близко к сердцу приняла то, что один из возможных убийц Тена родился в Акае, — рассказала аким аульного округа Акай Гульсара Омарова. – У нас ведь растет правильная, целеустремленная и воспитанная в лучших традициях молодежь, да и аул небольшой, все на виду. Аксакалы, если что, напомнят, как вести себя, быстро. И все вокруг тоже удивились, сказали, что все как-то неправильно, не может быть, что это наш парень натворил бед".

Местные жители рассказывают, что родители Армана Кудайбергенова недолго проживали в Акае, отсюда и регистрация у парня — "уроженец поселка Акай". Но семья быстро уехала в Байконур, где Кудайбергенов учился в российской школе. Видимо, учился не слишком усердно, так как образование у него "незаконченное среднее".

Корень проблем с законом — в воспитании

Еще акайцы говорят, что если простой казахский парень попал в такую ситуацию, как у Армана, корни проблем надо искать в семье, ведь Кызылординская область славится сохранившимися традициями народа, где стремление к труду, уважение к старшим, скромность — во главе угла.

Возможно, земляки Кудайбергенова и правы, ведь еще в юности он попал под суд за то, что в два часа ночи у одного из байконурских кафе отнял у другого подростка телефон. Избив, кстати, парня, не желавшего расставаться с собственностью. Возникают вопросы к родителям: "Почему несовершеннолетний Арман оказался в два часа ночи с друзьями у кафе, а не находился дома? И почему он не пошел учиться профессии и работать, а уехал в столичный город за неизвестностью?"

"Если уж мы начали говорить об Акае, то для молодежи на селе созданы все условия, чтобы начать достойную и благополучную жизнь, — рассказала Гульсара Омарова. – У нас есть две средние школы, школа спортивная, современный клуб. То есть и для получения образования, и для культурного досуга нет препятствий. В теплое время года парни и девушки вечера проводят в парке "Достык", по пятницам там идут концерты и дискотека".

Безработица в родном селе Армана Кудайбергенова

Кстати, в Акае 35 официально безработных жителей, граждан молодежного возраста среди них всего несколько человек. Это при том, что в селе 3294 экономически активных жителя, попросту говоря, людей трудоспособных. Населения молодежного возраста – 1262 человека.

"Для меня кажется очень важным, что наша нынешняя молодежь имеет активную гражданскую и жизненную позицию, — рассказала Омарова. – Активно участвует в государственных программах, у нас масса предпринимателей юного возраста. Стремится к образованию. Есть в Акае и молодежное НПО".

Денис Тен трагически погиб 19 июля в Алматы. Спортсмен, выходя из ресторана, увидел, как двое неизвестных снимают зеркала с его автомобиля. Между ними завязалась драка, в ходе которой Тену нанесли удары ножом в бедро, которые оказались смертельными. До приезда в больницу фигурист потерял около трех литров крови.

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