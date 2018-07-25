В сфере земельных отношений сохраняются высокие коррупционные риски

Поэтому предлагается в РК создать специальные архитектурные центры, которые расширят доступ граждан к услугам, связанным с недвижимостью и землей.

Руководитель столичного департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жазира Жылкышиева отметила, что в сфере архитектуры, градостроительства и земельных отношений сохраняются высокие коррупционные риски, передает корреспондент Zakon.kz.

«Одна из сфер - это архитектуры, градостроительства и земельных отношений имеет большие коррупционные риски. Это можно отметить во всех регионах нашей страны. Здесь даже в Астане, представляете, в столице - за 10 лет дислокации этого учреждения - управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, сменилось 6 руководителей, но до сих пор не было введено видеонаблюдение. То есть есть коррупционные риски? Конечно, есть? В связи с этим мы сейчас предлагаем полностью дислоцировать это управление, потому что нет стоянок, нет электронных очередей», - полагает представитель Агентства.

По ее словам, чтобы упростить гражданам получение услуг по линии архитектуры и земельных отношений требуется сегодня создать специальный центр.

«Поэтому помимо автоматизации, а вы знаете, что все это в электронный формат переводить, это большие средства. Вы знаете, что бумаги, которые связаны с земельным кадастром, с земельным устройством - это очень объемные бумаги. Пока автоматизируем, мы предложили создать центр архитектурных услуг. То есть пришел человек в один центр, зашел, там сидят работники ЦОНа, сдал документы и уже на выходе вышел с готовыми документами», - пояснила Ж. Жылкышиева.

Как отметила представитель Агентства, уже достигнуты определенные договоренности по открытию этих центров в Астане с городскими властями и Министерством юстиции РК.

«Уже есть договоренность с Минюстом, с департаментом земельного кадастра. Сейчас определились с местом дислокации. Сейчас уже городской акимат над этим работает. Думаю, до сентября мы сможем открыть первый центр архитектурных услуг. Потом проецироваться этот опыт будет на всей территории этой страны», - заключила она.

Ксения Давыдова, Астана.

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