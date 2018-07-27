Ежегодно до тысячи осужденных в РК будут привлекать к общественным работам

Общественные работы не будут назначать за преступления, связанные с гибелью людей, в том числе по неосторожности, за любые тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против детей.

Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал по каким видам преступлений будут применять общественные работы в качестве альтернативной меры наказания, передает корреспондент Zakon.kz

«По 247 преступлениям небольшой и средней тяжести в качестве альтернативного наказания впервые вводят общественные работы, заключающиеся в благоустройстве городов и сел», - сказал он.

Но, по его словам, общественные работы не будут назначать за преступления, связанные с гибелью людей, в том числе по неосторожности, за любые тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против детей.

«Почему вводим такую альтернативу? Подсудимые не могли оплатить штраф, а лишения свободы по нетяжким преступлениям везде вызывало резонанс. Поэтому сегодня мы вводим общественные работы», - отметил заместитель Генпрокурора.

«Теперь осужденные будут приносить пользу обществу, благоустраивать города и села. Прогнозируем, что к общественным работам ежегодно будет привлекаться более одной тысячи человек», - заключил М. Ахметжанов.

Ксения Давыдова, Астана

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