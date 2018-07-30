Китайский фермер превратил деревья в уникальные произведения искусства

Чтобы взрастить свой необычный сад, мужчина потратил 10 лет.

Житель Биньчжоу (провинция Шаньдун, Китай) может похвастаться уникальным садом, войдя в который иные люди теряют дар речи от изумления, сообщает информационный портал 120.su.

У фермера ушло 10 лет на то, чтобы вмешаться в работу матери-природы и вырастить деревья, искусственно превращённые в причудливые шедевры разных форм и стилей.

Неудивительно, что зрители, посмотревшие видеоролик с результатами работы фермера, остались впечатлены и творческим мышлением мужчины, и его терпением и трудолюбием.

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