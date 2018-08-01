Двух попавших в беду туристов спустили с гор сотрудники ДЧС Шымкента

Незадачливые скалолазы забрались на скалистый обрыв и не смогли спуститься самостоятельно.

В горах Толеби, расположенных неподалеку от Шымкента, спасены два туриста, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, вчера около четырех часов дня оперативным дежурным было принято сообщение из села Бургулюк Толебийского района. В нем говорилось о том, что два туриста 1996 и 1999 годов рождения, прибывшие из Атырау, взобрались на гору в ущелье Бургулюк и не смогли спуститься самостоятельно.

На поисково-спасательные работы выехали 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда.

Прибыв на место происшествия, они с помощью поисковой собаки «Рой» отследили маршрут незадачливых скалолазов и сразу приступили к спасению людей. Уже к восьми часам вечера горе-туристов благополучно спустили со скалистого обрыва. Состояние молодых людей было удовлетворительное и в медицинской помощи они не нуждались.

Всего же с начала года, это 4 подобный случай в горах Толеби. В итоге спасено 6 человек, в том числе 2 детей.

В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают жителям и гостям области, что перед походом в горы необходимо внимательно изучить маршрут и сообщить об этом оперативно-спасательному отряду ДЧС области по номеру 54-93-04 или позвонить в Службу спасения по номеру 112. Эти службы работают круглосуточно, и здесь можно получить всю необходимую информацию об особенностях маршрута, контрольном времени прохождения и сигналах связи.

Также спасатели настоятельно рекомендуют туристам, отправляющимся в горы (даже на один день), внимательно изучить меры безопасного поведения в горах, выбрать удобную одежду и обувь, а так же взять теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра.

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