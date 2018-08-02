В Павлодаре в Иртыше всплыл труп мужчины

Обнаружено и извлечено тело мужчины европейской национальности в одежде.

Павлодарские спасатели извлекли из Иртыша труп мужчины, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС, вызов поступил во вторник в 13:27.

«В Иртыше в районе автогужевого моста силами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено тело мужчины европейской национальности в одежде. На месте работали четыре спасателя, использовалось одно плавсредство», — отметили в пресс-службе.

По информации ЧС, обстоятельства гибели личности устанавливаются, дело передано сотрудникам ДВД.

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