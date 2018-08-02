Казахстанцы стали меньше ездить на автобусах

Билеты подорожали за год в среднем на 12%, а количество пассажиров снизилось почти на 4%.

По итогам июня 2018 года стоимость проезда в автобусе в среднем по РК обходилась казахстанцам в 75,2 тг - это на 12,4% (или 8,3 тг) больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны проезд обходится жителям Астаны, Кызылорды и Усть-Каменогорска - 90 тг за билет.

Заметим, что с 21 июля в Астане, как и ранее в Алматы, внедрен дифференцированный тариф. Согласно новым условиям, стоимость проезда в общественном транспорте поднялась ровно вдвое - до 180 тг, это самый высокий показатель по РК. Впрочем, при оплате картой (стоимость карты - 400 тг) стоимость проезда останется прежней, то есть 90 тг. Для льготников условия перевозок остаются без изменений.

Напомним, годом ранее такая же схема оплаты заработала в Алматы: при оплате картой - 80 тг, наличными - 150 тг.

Примечательно, что автобусные пассажироперевозки - в отрицательной зоне. Так, количество пассажиров, перевезенных автобусами, сократилось по итогам I полугодия на 3,5% год-к-году (до 8,6 млрд пассажиров), в то время как в целом пассажироперевозки выросли на 2,5%.

Доля автобусного транспорта от пассажироперевозок сократилась с 81,8% в I полугодии 2017 до 77% в аналогичном периоде текущего года.

Также сокращается пассажирооборот: минус 4,7% за год, до 88,4 млрд пкм. При этом, в целом пассажирооборот по стране вырос сразу на 5,5% за год. Соответственно, доля автобусных перевозок от пассажирооборота снизилась год-к-году с 72,5% до 65,5%.

Заметим, по итогам 2017 года количество пассажиров, перевезенных автобусами, сократилось год-к-году на 0,6%. Пассажирооборот автобусов упал на 6,4%.

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