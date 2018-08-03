Сколько денег оставили казахстанцы в магазинах и базарах

Наибольший объем розничной торговли пришелся на столицы.

За июнь казахстанцы официально потратили в магазинах и на базарах страны 857,8 млрд тг - на 5% больше, чем в мае, и сразу на 14,2% больше, чем год назад. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Наибольший объем розничной торговли пришелся, традиционно, на столицы - 41,5% от РК, или 245,2 млрд тг на Алматы и 110,4 млрд тг на Астану.

Средний чек на городского жителя* составил в июне 82 тысячи тенге - это на 3,9 тысячи больше, чем в мае, и на 9,3 тысячи - чем год назад.

Самые высокие затраты понесли алматинцы (135 тыс. тг, +17,1 тыс. тг за год), жители Актюбинской области (129,7 тыс. тг, +12,6 тыс. тг за год) и астанчане (106,2 тыс. тг, +9,3 тыс. тг за год).

*на сельскую местность приходится в среднем всего 7-8% официальной розничной торговли, поэтому при расчете среднего чека учитывается городское население РК.

Напомним, цены на розничном рынке в июне выросли на 0,2% к маю и на 5,9% - год-к-году.

Сильнее всего подорожали непродовольственные товары - на 8,8% за год.

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