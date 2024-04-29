Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: unsplash

Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 30 апреля по 2 мая 2024 года.

По данным РГП "Казгидрмоет", в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются снегопад, ливень, гроза, град, туман и шквальный ветер. Астана: 30 апреля – переменная облачность, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6+8°C;

– переменная облачность, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6+8°C; 1 мая – переменная облачность, ночью – осадки, временами – сильные (дождь, снег), днем – дождь, ночью и утром – туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C;

– переменная облачность, ночью – осадки, временами – сильные (дождь, снег), днем – дождь, ночью и утром – туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C; 2 мая – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +11+13°C. Алматы: 30 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C;

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C; 1 мая – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +20+22°C;

– переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +20+22°C; 2 мая – переменная облачность, ночью – дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +18+20°C. Шымкент: 30 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +22+24°C;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +22+24°C; 1 мая – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C;

– переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C; 2 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +23+25°C. Материал по теме Град, гроза и шквал: в каких областях РК объявлено штормовое предупреждение Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в ближайшие трое суток – с 30 апреля по 2 мая 2024 года. Подробности здесь. Читайте также Казахстанцев насильно забирают из российских тюрем: в МИД Казахстана сделали заявление Как в Алматы пройдет День единства народа Казахстана Суд над Бишимбаевым: получали ли Собчак и Грэйс аккредитацию в МИД Казахстана

Следите за новостями zakon.kz в: