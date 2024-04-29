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Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:53 Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 30 апреля по 2 мая 2024 года.

По данным РГП "Казгидрмоет", в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются снегопад, ливень, гроза, град, туман и шквальный ветер.

Астана:

  • 30 апреля – переменная облачность, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6+8°C;
  • 1 мая – переменная облачность, ночью – осадки, временами – сильные (дождь, снег), днем – дождь, ночью и утром – туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C;
  • 2 мая – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +11+13°C.

Алматы:

  • 30 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C;
  • 1 мая – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +20+22°C;
  • 2 мая – переменная облачность, ночью – дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +18+20°C.

Шымкент:

  • 30 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +22+24°C;
  • 1 мая – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C;
  • 2 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +23+25°C.

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в ближайшие трое суток – с 30 апреля по 2 мая 2024 года. Подробности здесь.

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