Тенге продолжил ослабление на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 349,81 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США составил 349,81 тенге за доллар (+0,13 тенге), объем торгов – 71,8 млн долларов (+3 450 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5250 тенге за рубль, предложение – 5,5320 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7550 тенге за юань, объем торгов – 800 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 350,1 - 352 тенге, евро - 405,5-408,5 тенге, рос.рубля - 5,55-5,7 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.

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