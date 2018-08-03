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Тенге продолжил ослабление на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 349,81 тенге за доллар.

Фото : kaztag.info3 августа 2018, 11:30

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 349,81 тенге за доллар (+0,13 тенге), объем торгов – 71,8 млн долларов (+3 450 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5250 тенге за рубль, предложение – 5,5320 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7550 тенге за юань, объем торгов – 800 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 350,1 - 352 тенге, евро - 405,5-408,5 тенге, рос.рубля - 5,55-5,7 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.


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