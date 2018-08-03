Как заполнять декларацию всеобщего декларирования

Рекомендуют заранее составлять декларацию.

С 1 января 2020 года в Казахстане вводится всеобщее декларирование.

Для вступления с систему всеобщего декларирования, нужно обязательно сдать до 15 июля 2020 года декларацию о активах и обязательствах, в которой можно указать следующее имущество.

· Дома, квартиры, земельные участки

· Автотранспорт, самолеты, яхты

· Деньги на банковских счетах

· Наличные деньги не более 15 млн. тенге. При этом, никто не будет проверять имеются ли эти деньги в наличии

· Ваши долги и долги перед вами, если сумма долга превышает 15 млн. тенге. Закон требует наличия договоров или иных документов, подтверждающие эти долги

· Золото, бриллианты. Нужны подтверждающие документы о стоимости и о том, что это ваши драгоценности

· Лошади, коровы, овцы, козлы, свиньи, гуси и прочие сельхоз животные и растения. Нужен ветеринарный паспорт или иной документ о стоимости и принадлежности вам.

· И всё, что вы имеете. Начиная от кастрюль и ложек, до смартфонов и компов. При условии, что есть отчет о оценке этих предметов или иной документ о стоимости и принадлежности вам.

Не надо дожидаться 2020 года, чтобы сдать такую декларацию. Потому что, 15 млн. человек обязаны будут её сдавать и скорее всего будет ажиотаж в налоговых органах.

К тому, только юристы и налоговые консультанты смогут правильно составить декларацию.

Рекомендую уже сейчас начать составлять декларацию, потому что её заполнение требует внимания, знаний и времени.

Такая декларация необходима для того, чтобы вы смогли в будущем доказать источник покрытия ваших расходов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!