Как заполнять декларацию всеобщего декларирования
Рекомендуют заранее составлять декларацию.
С 1 января 2020 года в Казахстане вводится всеобщее декларирование.
Для вступления с систему всеобщего декларирования, нужно обязательно сдать до 15 июля 2020 года декларацию о активах и обязательствах, в которой можно указать следующее имущество.
· Дома, квартиры, земельные участки
· Автотранспорт, самолеты, яхты
· Деньги на банковских счетах
· Наличные деньги не более 15 млн. тенге. При этом, никто не будет проверять имеются ли эти деньги в наличии
· Ваши долги и долги перед вами, если сумма долга превышает 15 млн. тенге. Закон требует наличия договоров или иных документов, подтверждающие эти долги
· Золото, бриллианты. Нужны подтверждающие документы о стоимости и о том, что это ваши драгоценности
· Лошади, коровы, овцы, козлы, свиньи, гуси и прочие сельхоз животные и растения. Нужен ветеринарный паспорт или иной документ о стоимости и принадлежности вам.
· И всё, что вы имеете. Начиная от кастрюль и ложек, до смартфонов и компов. При условии, что есть отчет о оценке этих предметов или иной документ о стоимости и принадлежности вам.
Не надо дожидаться 2020 года, чтобы сдать такую декларацию. Потому что, 15 млн. человек обязаны будут её сдавать и скорее всего будет ажиотаж в налоговых органах.
К тому, только юристы и налоговые консультанты смогут правильно составить декларацию.
Рекомендую уже сейчас начать составлять декларацию, потому что её заполнение требует внимания, знаний и времени.
Такая декларация необходима для того, чтобы вы смогли в будущем доказать источник покрытия ваших расходов.
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