Объявлен состав сборной Казахстана по легкой атлетике на Азиатские игры-2018

В составе сборной Казахстана по легкой атлетике вошли представители Алматы, Астаны и девяти областей Казахстана.

Главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике Григорий Егоров назвал состав, который выступит на предстоящих Азиатских играх в Индонезии, пишет Sports.kz.

Легкоатлетическая программа запланирована на вторую половину Азиатских игр и пройдет с 25 по 30 августа в столице Индонезии — Джакарте. В составе казахстанской команды по легкой атлетике — 33 спортсмена (15 мужчин и 18 женщин). Они выступят в беге на короткие и средние дистанции, марафоне, барьерном беге, различных эстафетах, толкании ядра, прыжках в длину, высоту и с шестом, тройном прыжке, а также в спортивной ходьбе на 20 километров.

В составе сборной Казахстана по легкой атлетике вошли представители Алматы, Астаны и девяти областей Казахстана — Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Туркестанской (бывшая — Южно-Казахстанская область).

Состав сборной Казахстана:

Мужчины — 15

1. Виталий Земс (1996 г. р., Карагандинская область) — 200 метров, 4×100 метров;

2. Александр Каспер (1994 г. р., Астана) — 100 метров, 4×100 метров;

3. Владислав Григорьев (1997 г. р., Карагандинская область) — 100 и 200 метров, 4×100 метров;

4. Вячеслав Земс (1998 г. р., Карагандинская область) — 110 метров с барьерами, 4×100 метров;

5. Давид Ефремов (1999 г. р., Карагандинская область) — 110 метров с барьерами, 4×100 метров;

6. Михаил Литвин (1996 г. р., Северо-Казахстанская область) — 400 метров , 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров ;

7. Андрей Соколов (1995 г. р., Восточно-Казахстанская область) — 400 метров, 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров ;

8. Дмитрий Коблов (1992 г. р., Южно-Казахстанская область) — 400 метров с/б, 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров;

9. Иван Иванов ( 1992 г. р., Алматинская область) — толкание ядра;

10. Никита Филиппов (1991 г. р., Алматы) — прыжки с шестом;

11. Сергей Григорьев (1992 г. р., Алматы) — прыжки с шестом;

12. Георгий Шейко ( 1989 г. р., Западно-Казахстанская область) — спортивная ходьба на 20 км;

13. Михаил Красилов (1990 г. р., Жамбылская область) — марафон;

14. Алексей Гусаров (1995 г. р., Алматы) — 800 и 1500 метров;

15. Антон Боднар (1992 г. р., Южно-Казахстанская область) — прыжки в высоту;

Женщины — 18

1. Виктория Зябкина ( 1992 г. р., Алматы) — 100 и 200 метров, 4×100 метров

2. Ольга Сафронова (1991 г. р., Павлодарская область) — 100 и 200 метров , 4×100 метров;

3. Анастасия Виноградова (1986 г. р., Алматы ) - 100 метров с барьерами;

4. Рима Кашафутдинова (1995 г. р., Карагандинская область) — эстафета 4×100;

5. Айгерим Шыназбекова (1992 г. р., Алматы) — 100 метров с барьерами , 4×10;

6. Аделина Ахметова (1998 г. р., Карагандинская область) — 400 метров с барьерами, 4×400 метров;

7. Элина Михина (1994 г. р., Восточно-Казахстанская область) — 400 метров, 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров;

8. Светлана Голендова (1993 г.р., Жамбылская область) — 400 метров, 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров, 4×100 метров;

9. Любовь Ушакова (1997 г. р., Карагандинская область) — 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400;

10. Мерджен Ишангулиева (1988 г. р., Костанайская область) — 400 метров с барьерами, 4×400 метров;

11. Ольга Рыпакова (1984 г. р., Восточно-Казахстанская область) — тройной прыжок, прыжки в длину;

12. Ирина Эктова (1987 г. р., Северо-Казахстанская область) — тройной прыжок, прыжки в длину;

13. Надежда Дубовицкая (1998 г. р., Восточно-Казахстанская область) — прыжки в высоту;

14. Маргарита Мукашева (1986 г. р., Северо-Казахстанская область) — 800 метров , 4×400 метров;

15. Татьяна Нерознак (1989 г. р., Костанайская область) — 1500 метров, 3000 метров с препятствиями;

16. Гульжанат Жанатбек (1991 г. р., Алматинская область) — марафон;

17. Айман Ратова (1991 г. р., Алматинская область) — спортивная ходьба на 20 км;

18. Диана Айдосова (1995 г. р., Алматы) — спортивная ходьба на 20 км.





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!