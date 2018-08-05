Объявлен состав сборной Казахстана по легкой атлетике на Азиатские игры-2018
В составе сборной Казахстана по легкой атлетике вошли представители Алматы, Астаны и девяти областей Казахстана.
Главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике Григорий Егоров назвал состав, который выступит на предстоящих Азиатских играх в Индонезии, пишет Sports.kz.
Легкоатлетическая программа запланирована на вторую половину Азиатских игр и пройдет с 25 по 30 августа в столице Индонезии — Джакарте. В составе казахстанской команды по легкой атлетике — 33 спортсмена (15 мужчин и 18 женщин). Они выступят в беге на короткие и средние дистанции, марафоне, барьерном беге, различных эстафетах, толкании ядра, прыжках в длину, высоту и с шестом, тройном прыжке, а также в спортивной ходьбе на 20 километров.
В составе сборной Казахстана по легкой атлетике вошли представители Алматы, Астаны и девяти областей Казахстана — Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Туркестанской (бывшая — Южно-Казахстанская область).
Состав сборной Казахстана:
Мужчины — 15
1. Виталий Земс (1996 г. р., Карагандинская область) — 200 метров, 4×100 метров;
2. Александр Каспер (1994 г. р., Астана) — 100 метров, 4×100 метров;
3. Владислав Григорьев (1997 г. р., Карагандинская область) — 100 и 200 метров, 4×100 метров;
4. Вячеслав Земс (1998 г. р., Карагандинская область) — 110 метров с барьерами, 4×100 метров;
5. Давид Ефремов (1999 г. р., Карагандинская область) — 110 метров с барьерами, 4×100 метров;
6. Михаил Литвин (1996 г. р., Северо-Казахстанская область) — 400 метров , 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров ;
7. Андрей Соколов (1995 г. р., Восточно-Казахстанская область) — 400 метров, 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров ;
8. Дмитрий Коблов (1992 г. р., Южно-Казахстанская область) — 400 метров с/б, 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров;
9. Иван Иванов ( 1992 г. р., Алматинская область) — толкание ядра;
10. Никита Филиппов (1991 г. р., Алматы) — прыжки с шестом;
11. Сергей Григорьев (1992 г. р., Алматы) — прыжки с шестом;
12. Георгий Шейко ( 1989 г. р., Западно-Казахстанская область) — спортивная ходьба на 20 км;
13. Михаил Красилов (1990 г. р., Жамбылская область) — марафон;
14. Алексей Гусаров (1995 г. р., Алматы) — 800 и 1500 метров;
15. Антон Боднар (1992 г. р., Южно-Казахстанская область) — прыжки в высоту;
Женщины — 18
1. Виктория Зябкина ( 1992 г. р., Алматы) — 100 и 200 метров, 4×100 метров
2. Ольга Сафронова (1991 г. р., Павлодарская область) — 100 и 200 метров , 4×100 метров;
3. Анастасия Виноградова (1986 г. р., Алматы ) - 100 метров с барьерами;
4. Рима Кашафутдинова (1995 г. р., Карагандинская область) — эстафета 4×100;
5. Айгерим Шыназбекова (1992 г. р., Алматы) — 100 метров с барьерами , 4×10;
6. Аделина Ахметова (1998 г. р., Карагандинская область) — 400 метров с барьерами, 4×400 метров;
7. Элина Михина (1994 г. р., Восточно-Казахстанская область) — 400 метров, 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров;
8. Светлана Голендова (1993 г.р., Жамбылская область) — 400 метров, 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400 метров, 4×100 метров;
9. Любовь Ушакова (1997 г. р., Карагандинская область) — 4×400 метров, смешанная эстафета 4×400;
10. Мерджен Ишангулиева (1988 г. р., Костанайская область) — 400 метров с барьерами, 4×400 метров;
11. Ольга Рыпакова (1984 г. р., Восточно-Казахстанская область) — тройной прыжок, прыжки в длину;
12. Ирина Эктова (1987 г. р., Северо-Казахстанская область) — тройной прыжок, прыжки в длину;
13. Надежда Дубовицкая (1998 г. р., Восточно-Казахстанская область) — прыжки в высоту;
14. Маргарита Мукашева (1986 г. р., Северо-Казахстанская область) — 800 метров , 4×400 метров;
15. Татьяна Нерознак (1989 г. р., Костанайская область) — 1500 метров, 3000 метров с препятствиями;
16. Гульжанат Жанатбек (1991 г. р., Алматинская область) — марафон;
17. Айман Ратова (1991 г. р., Алматинская область) — спортивная ходьба на 20 км;
18. Диана Айдосова (1995 г. р., Алматы) — спортивная ходьба на 20 км.
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