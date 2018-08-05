«Матч ТВ» покажет спецвыпуск памяти Дениса Тена

Съемки спецвыпуска программы проходили в Москве, Сочи и Алматы.

8 августа в 17.55 на «Матч ТВ» состоится показ специального выпуска программы «Тает лед» с Алексеем Ягудиным, который будет посвящен памяти казахстанского фигуриста, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

16-летний Денис Тен был самым молодым участником в мужском первенстве на Олимпиаде в Лондоне и первым фигуристом-одиночником из Казахстана, сумевшим пройти в финальную стадию соревнований на Олимпиаде.

19 июля 2018 года при попытке задержать грабителей спортсмен получил ранение, которое привело к его смерти.

В спецвыпуске «Тает лед» Алексей Ягудин, который близко дружил с Денисом, взял интервью у друзей спортсмена, его тренеров и известных фигуристов - актера Санжара Мади, режиссера и сценариста Игоря Цай, фигуристов Максима Маринина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Транькова, Татьяны Волосожар, Ильи Авербуха, у первого тренера Дениса Елены Водорезовой и выдающегося тренера российского фигурного катания Татьяны Тарасовой, которая 6 лет работала с Теном.

Тренер Елена Водорезова рассказала, что будущему фигуристу нравилось кататься с самого детства. Самым близким другом, соратником и впоследствии менеджером для Дениса была его мама. Спортсмен гордился своей страной, хотел ее прославить и делал все, чтобы в Казахстане лучше узнали и полюбили фигурное катание.

Елена Водорезова особо отметила высочайшую работоспособность Дениса, который мог тренироваться сутки напролет. Он жил фигурным катанием, очень тонко чувствовал музыку. Водорезова также рассказала о нем, как об абсолютно бесконфликтном человеке, в жизни которого были только одни друзья. Татьяна Тарасова назвала Дениса подарком для любого тренера. Она искренне любила фигуриста.

«Ему не надо было объяснять, он впитывал информацию моментально, делал сразу», - рассказывает Тарасова.

Татьяна Анатольевна призналась, что звонила маме Дениса за две минуты до его смерти.

«Денис был мне не просто знакомым фигуристом, а близким другом, - рассказывает олимпийский чемпион и ведущий «Тает лед» Алексей Ягудин. - Мы часто общались. Он всегда внимательно прислушивался к моим советам, как к словам старшего товарища. Когда я приезжал в Казахстан, то мы старались видеться. Мы с Денисом переписывались буквально накануне случившейся трагедии. Для меня было очень важно сделать эту программу в память о Денисе».

Известный в прошлом фигурист, серебряный призер олимпийских Игр Илья Авербух рассказал, что впервые встретился с Денисом на Ледовом шоу в Астане, которое он делал ко Дню города.

«Любая фраза Дениса начиналась со слова «спасибо». Он меня покорил своей тонкой интеллигентностью. Каким он был на льду, таким был и в жизни. Он писал музыку, хотел снимать фильм. Из него шла творческая энергия, и он бы точно ее реализовал», - вспоминает Илья Авербух.

Съемки спецвыпуска программы проходили в Москве, Сочи и Алматы.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!