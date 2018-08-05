Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Швайнштайгер отметился голом с 35 метров

При счете 1:0 в пользу «Реал Солт-Лейк» 34-летний Швайнштайгер решился на удар из-за пределов штрафной.

Фото : Major League Soccer / YouTube5 августа 2018, 17:19

Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер отметился голом с дальней дистанции в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Реал Солт-Лейк». Обзор встречи доступен в официальном YouTube-канале турнира, пишет Лента.ру

При счете 1:0 в пользу «Реал Солт-Лейк» 34-летний Швайнштайгер решился на удар из-за пределов штрафной. Немцу удалось сравнять счет, но на 75-й минуте Дамир Крайлах восстановил преимущество «Реала». Матч закончился поражением «Чикаго Файр» со счетом 1:2.

Швайнштайгер известен своими выступлениями за мюнхенскую «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Германии футболист становился чемпионом мира в 2014 году.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты