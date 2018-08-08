Пять школ закрыли из-за несоответствия нормативам в Костанайской области

На начало августа капитальный ремонт проводится на 7 объектах.

Из-за несоответствия нормативам в 2018 году закрыли пять школ Костанайской области. Об этом сообщили на совещании по подготовке школ и колледжей к новому учебному году, которое провел сегодня, 8 августа, аким области Архимед Мухамбетов с акимами городов и районов, а также руководителями управлений, передает Zakon.kz со ссылкой на «НГ».

Как сообщила руководитель управления образования Батима Даумова, на начало августа капитальный ремонт проводится на 7 объектах. Наиболее благополучно идут работы в трех школах (в Костанайском, Амангельдинском районах и Аркалыке), детсаде в Рудном и в двух колледжах в Костанае. На эти цели выделено 727,8 млн тенге. Их освоение пока составляет от 53% до 86%, но в большинстве случае окончание работ ожидается до 25 августа. Позднее, к 1 декабря, должен завершится ремонт Костанайского политехнического колледжа, где освоено пока 44% из выделенных 216 млн тенге, и 10 сентября – в Боскольской средней школе (Карабалыкский район)

- Ремонт Боскольской школы инициирован в 2016 году в рамках «Дорожной карты занятости–2020», - пояснила Даумова. – На эти цели запланировано 344 млн тенге. До 2017 года работы выполнены на 53 млн тенге, в текущем году из областного бюджета выделено 80 млн, но подрядная организация обанкротилась, и 2 августа заключен договор с другим подрядчиком.

Руководитель управления образования заверила, что учебный процесс в этой школе начнется без срывов, но ученики 1-4 классов и группы предшкольной подготовки будут заниматься в Боскольской начальной школе во вторую смену, а 5-11 классы, в две смены, в здании сельского акимата.

Текущий ремонт проводится в 129 организациях образования. На эти цели из бюджетов городов и районов выделено 420 млн тенге. В Тарановском районе школы ремонтируют только на спонсорские средства.

Отдельная проблема - сокращение числа школ. Из-за несоответствия государственным нормативам в летний период постановлениями районных акиматов из 514 общеобразовательных школ закрыли 5. Еще 7 школ реорганизовали из средних в основные и из основных в начальные.

- В настоящее время в области малокомплектных школ – 345 и несоответствующих нормативной сети – 108, - добавила Даумова. – В 175 населенных пунктах области школы отсутствуют. Там проживает 1 621 ребенок школьного возраста. Из них 250 будут проживать в школьных интернатах, 55 – у родственников, 1 316 будут охвачены ежедневным подвозом. Их подвоз будет осуществляться на 139 автобусах.

Оказывалось, что с подвозом тоже проблема, для этих целей сейчас не хватает 29 автобусов. В 2018 году приобретена одна машина в Сарыкольском районе и выделены деньги на эти цели в Костанайском районе.

Аким области сразу отреагировал на эту проблему и дал поручение подготовить материалы для закупки автобусов с использованием лизинговой системы.

Для закупа бесплатных учебников и обучающих материалов из областного бюджета выделено более 1 млрд тенге. Батима Даумова сообщила, что издательства в Алматы уже отправили учебники в Костанайскую область и до 1 сентября школы их получат. Глава региона обязал распределить их до 25 августа, чтобы школьники начали учебный год уже с учебниками.

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