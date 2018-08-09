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Больная раком Асма Асад обратилась к сирийцам

Супруга президента Сирии заявила, что ее решимость проистекает из решимости и стойкости всех сирийцев.

Фото : LiveJournal9 августа 2018, 11:29

Супруга президента Сирии Башара Асада – Асма, у которой недавно диагностировали рак молочной железы, обратилась к сирийцам. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

«Я - часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет», - супруга президента.

Онкологическое заболевание было диагностировано на ранней стадии, что в разы повышает процент выздоравливаемости.


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